Folyamatosan bővíti könyvállományát a megyei bibliotéka

Az olvasói ötleteket is bevonja a megyei könyvtár a könyvállomány gyarapításába.

Jó– A Gyarapítsunk együtt! elnevezésű szolgáltatásunk révén az olvasók is javaslatot tehetnek azoknak a műveknek a beszerzésére, amelyek még nincsenek az állományunkban. Az olvasói javaslatok jól kiegészítik a könyvtár által tervezett állománygyarapítást – mondta el kérdésünkre dr. Baranyai Tamás, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója.

Hozzátette, amennyiben sikerül megvásárolniuk a javasolt művet, a kötetet a kérést benyújtó személy elsőként kölcsönözheti ki. Az olvasók többnyire új könyvek beszerzésére tesznek javaslatot, a kérések között a szépirodalom aránya hatvan százalék, a szakirodalomé negyven százalék. Az igazgató megjegyezte, szélsőségesen egyedi kéréseket nem áll módjukban teljesíteni, de az igények nagy részét általában kiszolgálják.

A szolgáltatás 2015 óta működik a megyei könyvtárban, nagy sikerrel, az olvasók évről évre több kérést adnak le: 2018-ban 149 kérés futott be, tavaly már közel 400, mondta az igazgató. Idén egy közbeszerzési eljárás indítása miatt az első hónapokban szünetelt a szolgáltatás, ám április végétől újra várják az olvasói kéréseket, amelyekből a rövid idő ellenére már mintegy 25 érkezett. Az olvasók a megyei könyvtár honlapján tehetnek javaslatokat a kötetek beszerzésére. Az igazgató elmondta, a szolgáltatás nem egyedi, más könyvtárak is begyűjtik az olvasók javaslatait, annál is inkább, mert az intézményeknek az állami támogatás tíz százalékát dokumentumok beszerzésére kell fordítania.

Baranyai Tamás arra is kitért, a könyvtár dolgozóiban már felmerült a Gyarapítsunk együtt! elnevezés lecserélésére, erre szívesen fogadnak javaslatokat is. Megjegyezte, hálával tartoznak azoknak az olvasóknak is, akik felhívják a figyelmüket a Helyismereti Gyűjtemény gyűjtőkörébe tartozó, kisebb példányszámban megjelenő kiadványokra, mert azok az alacsony példányszám miatt esetleg elkerülhetik a figyelmüket.