Barangolások Balatonfüreden: Utcák, házak, történetek

A Füreden nyilvántartott több mint ötven műemlék, a közel 170 helyi védelem alatt épület értékeinek megőrzése mindannyiunk számára állandó gondoskodást igényel, csak így tudjuk azokat örökül hagyni utódainknak, fogalmazott a Barangolások Balatonfüreden című könyv ajánlójában Bóka István polgármester.

A könyvet Némethné Rácz Lídia szerző és Burza Patrícia Kármen szerkesztő ajánlotta a közönség figyelmébe a zsúfolásig megtelt füredi Vaszary Galériában.

Molnár Judit, a könyvet kiadó Balatonfüred Városért Közalapítvány kuratóriumi elnöke köszöntője után Vörösmarty Éva, a megyei közgyűlés elnöke a kötet kapcsán a Megyei Értéktár és a közalapítvány párhuzamaira helyezte a súlyt, mindkettő elkötelezett az értékmegőrzés mellett. Utalt a megyei értékek között már szereplő fürediekre is, ilyen például az Állami Szívkórház, a római kori cserépégető, a Baricska csárda, a szénsavas források, az Anna-bál pedig folyamatban van.

Némethné Rácz Lídia, a Barangolás Balatonfüreden című könyv könyvtáros szerzője elmondta, a kötet utcák szerint mutatja be a tudnivalókat, több helyileg védett házat, és néhány, múltja miatt figyelmet érdemlő épületet. Emlékeztet lebontott színházaira, és elpusztul balatoni hidegfürdőre is. A szerző arról is beszélt, hogy hosszú helytörténeti kutató munka előzte meg a könyv megjelenését. A bemutató hangulatát Tarnai Katalin szavalata, valamint Dervalics Róber és Pingiczer Szilárd magyar operett-, és show műsora tette emlékezetessé.