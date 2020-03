Brit blueslegendával nyitott a Papírkutya, az EKF2023 kultúrbisztrója

A megyeszékhely legújabb élőzenés, reggeliző, ebédelő és vacsorázóhelyére szervezett koncertsorozat, a „Nincs több unalmas hétköznap este!” törekvés egyik első előfutára, és egyben próbája is volt a szerdai Ian Siegal koncert.

Veszprém legújabb helye, amely a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt egyik kulturális központjaként nyílt, szerdán tárta ki kapuit az érdeklődők előtt, és rögtön napjaink egyik legjobb fehér blues énekesének koncertjével várta az érdeklődőket. A Nincs több unalmas hétköznap este mottó Veszprém kulturált éjszakai életének, és hangulatos hétköznapjainak felpezsdítésére tesz kísérletet. A világ minden pontjáról hívnak a jövőben zenészeket, előadókat a Papírkutya pub-ba, a veszprémieknek csupán élvezniük kell az ingyenes programokat, a finom ételeket és italokat.

Nem egy megszokott „kultúr-kocsma” jelleget mutat a Szabadság téren nyílt hely, bár berendezésében a már ismert „régit az újjal” koncepciót követi, tehát a tégla-hatású, romkocsmaszerű élményt keverik a letisztult színekkel, a modern berendezéssel és pulttal. A falakat képzőművészeti alkotások díszítik, többnyire keretben, de egy hatalmas Bujtor István portré is helyet kapott, rögtön a pódium mögött.

A kapunyitás előtt már gyülekeztek az emberek a Szabadság téren, és rögtön birtokba is vették az új belvárosi koncerthelyszínt. A megnyitón Ian Siegal koncertje rengeteg embert vonzott be a helyre, mozdulni is alig lehetett a tömegben. Ian Siegal brit bluesénekes, -gitáros, dalszerző és frontember. A kritikusok szerint zenéje a leghűbb lenyomata olyan művészek örökségének, mint Howlin’ Wolf, Muddy Waters, Bo Diddley, Son House, Junior Kimbrough, de legfőképpen Tom Waits, akinek egyébként is nagy tisztelője, Magyarországon legtöbbet a Braindogs nevű formációval láthattuk korábban, Veszprémben is. A blues énekes díjak tömkelegét söpörte már be. Számtalanszor volt már a British és a European Blues Awards díj jelöltje és díjazottja. Nem csoda, hiszen minden mozdulatában hiteles, nemcsak zenéjét, de életét is a bluesnak szentelte.

Az előadó komolyan vette a koncerten, hogy a nézők a zenére figyeljenek, és éljék át a koncert minden pillanatát a saját szemükkel, ezért a második dal után elrakatta a telefonokat az emberekkel, és nem hagyta, hogy több videó készüljön róla. Így viszont mindenkinek szabadon maradt a keze, amit a művész ki is használt, többször bevonta a közönséget is dalaiba. Unikális és lélekemelő koncertnek lehettek fültanúi azok, akik betértek a Papírkutyába, már csak azért is, mert Ian Siegal 2020-ban visszavonul a koncertezéstől, így utolsó előadásainak egyikét láthattuk Veszprémben.

A „Nincs több unalmas hétköznap este” sorozat Henry Facey-vel folytatódott. Az angol egyszál gitáros előadót, dalszerzőt két évvel ezelőtt az Utcazene Fesztiválon is hallhattuk, ahol kisfiús sármja és a Johnny Cashre hajazó orgánuma már akkor is elvarázsolta a koncertre látogatókat.