Családi előadások az alsóörsi parton

A Pál utcai fiúk, a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról és több Mesevarázs előadás is várja az alsóörsi strand közönségét a nyár folyamán a Pannon Várszínház jóvoltából – jelentette be hétfőn Vándorfi László színházigazgató a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.

– A víz közelsége és a befogadó emberi környezet teszi igazán szeretetteljessé az itteni nyári színházat – mondta el Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója az alsóörsi strandon tartott sajtótájékoztatón. A helyszínválasztás nem volt véletlen, hiszen idén két esti előadást is láthatnak majd a nézők közvetlenül a Balaton partján. – Valódi családi előadásokról beszélhetünk, különösen a július 21-én, hét végén megrendezendő Pál utcai fiúk című zenés játék esetében, mely óriási siker szerte az országban – nyilatkozta Vándorfi László.

A hétvégi produkciót követően a fürdőhely közönsége augusztus 11-én a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című rockmusicalt láthatja Novák Péter, Gazdag Tibor, illetve több mint negyven további, kiváló színész előadásában. A teátrum természetesen az egészen fiatal színházkedvelőkre is gondolt, így a kisgyermekes családokat július 21. és augusztus 18. között minden hétvégén – hol szombat, hol vasárnap délelőtt, tizenegy órától – interaktív zenés játszadozásra, a Mesevarázs című produkcióra várják a társulat tagjai.

Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere úgy véli, példaértékű a település és a színház közötti, immár évtizedes együttműködés, melynek eredményeként a helyi lakosok és az idelátogató vendégek is emlékezetes kulturális, ugyanakkor igazi nyári élményekkel gazdagodhatnak. A polgármester hozzátette, jövő nyár elejére tervezik befejezni az alsóörsi amfiteátrum felújítását, mely a körülötte kialakítani kívánt Varázserdő családi kirándulóközponttal együtt valódi interaktív közösségi térként funkcionál majd.

A Pannon Várszínház nyári színházként összesen negyvenkét előadást mutat be országszerte, kiemelt helyszínei közé tartozik a veszprémi várbörtön udvara, de több alkalommal megfordulnak a Balaton partján is, érdemes közelgő előadásaikról a színház honlapján tájékozódni.