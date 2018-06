Évzáró gálával ünnepelt a herendi Kék Madár Táncműhely

Nem is tudom van-e az életnek olyan szegmense, amely nem nevezhető művészetnek? A táncoktatás is művészet.

Megnyerni a gyerekeket és a szülőket egy olyan távlati cél érdekében, ami bizonytalan, mert nem mindenkiből lesz táncos, de akiből nem lesz az, abból egy táncot értő néző válik– vallja Turós-Máté Kinga.

A hétvégén tartotta évzáró gáláját a Kék Madár Táncműhely

A Herendi Művelődési házban felléptek a Képesség-és Tehetségfejlesztő Magániskola tánctagozatának klasszikus balett és moderntánc tanszakos növendékei és a Herendi Hölgykoszorú csoport tagjai is.

A gálán a veszprémi tanítványok mellett, bándi és herendi táncosok is bemutatták sokoldalú tudásukat. Klasszikus- és modern balettszámokat, kortárs-és modern táncszámokat, valamint énekes produkciókat is láthatott a közönség az előadáson.

– Nem rövid távon gondolkodom. Nem az célom, hogy a gyerekek a versenyeken első helyezést érjenek el. Úgy próbálom felvértezni őket, hogy komoly kulturális háttérrel rendelkezzenek. Ha táncról van szó, akkor alaposan merüljünk el benne, ezért tanítok például tánctörténetet is nekik – vélekedik a gyerekeket felkészítő Turós-Máté Kinga.

A gyerekek közül mindenki tanul klasszikus balettet

A táncművész, táncpedagógus elmondta azt is, hogy a gyerekek közül mindenki tanul klasszikus balettet. Akiből nem lesz balerina, mert az alkata nem megfelelő, az tanulhat moderntáncot is, a két szak között lehetőség van az átjárásra. Turós-Máté Kinga úgy látja, hogy növendékei szeretik a táncot. Arra törekszik, hogy olyan koreográfiákat készítsen, amelyekben örömüket lelik. Viszont a változatos táncoktatásnak köszönhetően az a célja, hogy egy széles látókörű táncos csapat alakuljon ki, amelynek tagjai megállják a helyüket különböző színházaknál vagy kisebb táncegyütteseknél is, ezért nagy hangsúlyt fektet a technikára, amit bizonyítottak a gálán is.