Harmincadik születésnapját ünnepli idén a Művészetek Völgye

Idén 30. alkalommal rendezik meg az ország legnagyobb összművészeti fesztiválját 2020. július 17. és 26. között.

A könnyűzenei koncertek mellett még nagyobb hangsúlyt kapnak az irodalmi, színházi, népzenei, komolyzenei és képzőművészeti programok, valamint az előző év sikerén felbuzdulva még több biciklis és gyalogos túra indul, derül ki a rendezvény sajtóközleményéből.

A nyár legszínesebb tíz napjának is nevezett eseményen az már biztos, hogy több, a fesztiválhoz hasonlóan, jubiláló együttes is fellép. Koncertet ad a tíz éves Ivan and the Parazol, a tizenöt éves Erik Sumo Band, a szintén tizenöt éves Irie Maffia, a húsz éves hiperkarma, a szintén húsz éves 30Y és a 25 éves Kerekes Band. A könnyűzenei koncertek mellett még több irodalmi, színházi, népzenei, komolyzenei és képzőművészeti program várható, valamint új biciklis és tematikus gyalogtúrák indulnak.

Újdonságként opera előadás érkezik a Völgybe az Operaház segítségével, a Szerelmi bájitalt a fesztivál első napján, július 17-én láthatja a közönség. A Recirquel Társulat mindkét hétvégén jelen lesz két különböző dupla előadással, fényművészek adnak egyedi hangulatot a kultikus taliándörögdi Klastromnak és meglepetésekkel készül Palya Bea, valamint a három legrégebbi udvar, a Muharay Udvar, a Kaláka Versudvar és a Hobo Klub is. Jelen lesz Kőbánya, a Nemzeti Filmintézet, a Hagyományok Háza, a MANK és a Fonó. A jubiluem kapcsán tíz napon át új életre kel egy-egy korábbi Völgyprogram az elmúlt harminc évből, így például ismét színpadra áll a Mandel Quartet és Bérczes László is újra rendez a Völgyben.

„A Művészetek Völgye nemzetközi színvonalát kiemelten fontosnak tartom és évről évre célom azt biztosítani, fejleszteni, a fesztivál eredetiségét és helyi, emberléptékű hangulatát megőrizve. Haladunk tovább a zöld úton és terveink szerint a megújult kapolcsi főteret is átadhatjuk a fesztivál első napján. A Művészetek Völgye az új csapat segitségével a nemzetközi piac EFFE által is elismert szereplőjévé vált és hasonlóan fontos előrelépés az idei évben a Művészetek Palotája, az Operaház és a Tavaszi fesztiválok bevonása.” – mondta Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója.

A Művészetek Völgye

A Művészetek Völgye volt az ország első összművészeti fesztiválja, mára pedig a legnagyobbá nőtte ki magát. A Völgyben harmincöt programhelyszín van színházzal, irodalommal, koncertekkel, újcirkusszal, kiállításokkal. A Balaton-felvidék három települése adja az alapokat, Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend. A helyi lakosok motorjai és mozgatórugói az eseményeknek, a természet csodás díszlet és az épületek, intézmények is átalakulnak a fesztivál ideje alatt.

Koncerthelyszín lesz az óvoda udvarból, galéria a tűzoltószertárból és a buszmegállóból, színház a közösségi házból, hangversenyterem a templomokból. Minden helyszínen más hangulat és program várja a Völgylakókat, felfedezni mindezt igazi kincskeresés. Saját udvart vezet többek között Harcsa Veronika, a Kaláka és Lackfi János, a Momentán Társulat és a hazai kulturális élet szinte minden tagja fellép hol kisebb, hol nagyobb színpadokon, hol spontán a tábortűz mellett.

Mindenkinek van egy Völgyélménye!

A fesztivál titka a sokszínűség, a közvetlen hangulat, a gyönyörű környezet és a művészetek erős és mégis természetes jelenléte. A Völgy összeköti a generációkat, a művészeti ágakat, a várost a vidékkel, a profikat a kezdőkkel, a művészeket a közönséggel, a hagyományokat a legújabb fejlesztésekkel. A Völgylakók nem csak előadásokat, koncerteket láthatnak, hanem megismerhetik a kedvenc hazai művészeik lelkét és emberi arcát, hisz itt tíz napon át ők is együtt élnek a helyiekkel, együtt pezsegnek a látogatókkal. A Völgyben picit megáll az idő, külön világ teremtődik, ahol a művészet és az emberi kapcsolatok kerülnek főszerepbe, ahol ki lehet szakadni a hétköznapokból, egy óriás közösség részévé válni, megérezni a szabadság adta lehetőségeket és a művészetek erejét. Körül-belül kétszázezer látogató érkezik évről évre, és a nagy szám ellenére mindenki egy meghitt közösségi élménnyel feltöltve térhet haza.