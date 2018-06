Herendi kiállítás nyílt a Jókain

A Herendi Porcelánmanufaktúra kamarakiállítása látható mostantól a Jókai hajó fedélzetén. Két vitrinben 50 tárgyat helyeztek el, melyek értéke 11 millió forint.

A tárlat a 192 éves manufaktúra a Balatonnal, a hajózással, a vízi élővilággal kapcsolatos tárgyaiból válogat.

A sétahajózással egybekötött kiállításbemutatón Vanyolai Sándor a Vanyolai Hajózási Kft vezetője elmondta, hogy büszke rá, hogy egy ilyen kivételes kiállítást mutathatnak be a Jókai Hajón. Bóka István Balatonfüred polgármestere a város és a cég az 1980-as évek óta tartó kiváló kapcsolatáról beszélt. Simon Attila a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója elmondta, hogy 16000 forma 4000 mintájából választották ki a kiállított tárgyakat.

A vitrinekben több jól ismert porcelán állatfigura látható. Köztük vannak naturális, természetszerű ábrázolással készült darabok, például egy gémpár, és stilizált pikkelyes mintával készült halak és madarak is.

– A Balatonfüred készletet is elhoztuk, ennek az eredetijét a manufaktúra múzeuma őrzi, ez egy másolat. A tál a XIX. században készült és a víz felőli balatonfüredi látkép látható rajta tökéletes élethű festéssel. Ez egy remekmű, a porcelánfestés magasiskoláját jelenti- mondta el lapunknak Krámli Attila a kiállítás kurátora.

A másik vitrinben is látható egy különlegesség. Szintén nagy technikai tudást igényelt az oroszlánkörmös vázán és a hozzá tartozó készleten a vitorlások megfestése. Láthatóak áttört tányérok is, melynek áttöréseit egy duplaélű késsel egyesével végzik. A múzeum gyűjteményéből egy Balatont ábrázoló hamutálat és egy sirályokat ábrázoló hamutálat is láthatnak a Jókai fedélzetén hajózók.