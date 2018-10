Maczky László fotóművész a formák különlegességét és tisztaságát emeli ki

Maczky László fotóművész a Müncheni Műszaki Egyetemen szerzett építészmérnöki diplomát. Harminchat éven keresztül dolgozott a szakmájában. Párhuzamosan elkezdett fotóművészként tevékenykedni.

Fényképeit rendszeresen a közönség elé tárja szaklapokban és újságokban. Munkásságában a tiszta vonalak és kompozíciók utalnak egy adott pillanat különlegességére, amit igyekszik a fényképeiben megragadni. A középpontban a hitelesség megélése és az identitás ábrázolása áll. Irritáló tükröződések, szokatlan látószögek, az aszimmetriák kompozíciós támogatása és egyes motívumok ritmikus sorba rendezése jellemzik a felvételeit. A motívumait kivonja térből és időből és valamilyen abszolút értelmű jelzéssé konkretizálja őket. Munkáinak ebből fakadó esztétikai tisztasága és nyitottsága szinte szabályszerűen hangsúlyos vallomás a látottakról. A homlokzatok építészetét továbbgondolja és stilisztikai idealizálás céljából felülemelkedik rajta. Itt jut szóhoz az építész, amikor is egy vizuálisan adott dologhoz egy abszolút formát kell találnia.

Maczky László fotóművészetének ismertetőjegyeiként a formák különlegességét és tisztaságát kell kiemelni, amely nem kerüli el a türelmes és odaadó szemlélő figyelmét, mindemellett stilisztikai egyértelműsége egyben igen komoly belső mélységgel is rendelkezik. –Három éve költöztünk Lovasra. Feleségem festőművész, lányom Nemesvámosra jár iskolába. Szeretünk itt élni. Lovason megtaláltuk a nyugalmat, azt a miliőt, amire mindig is vágytunk. Szerencsére most már csak a fotózás maradt meg, mint munka, ami inkább szerelem. Nálam egy fénykép, több sorozatból áll. Most már inkább a panoráma képeket részesítem előnybe. Több képből rakom össze a kész művet, ami meglehetősen idő- és munkaigényes. Képeim nagyméretűek, nagyon élesek. Volt már négy méteres fotóm is, ezzel próbálok valami újat alkotni, kitűnni a középszerűségből.

Maczky László szeret városképeket, épületeket, kikötőket fotózni. De alkotásaiban megtalálható München, Párizs, a Balaton, az ipari negyedek és a tájképek. Autodidakta módon tanulta meg a fotózást, közben folyamatosan képezte magát. Első kiállítása 1978-ban volt New Yorkban a Magyar Kultúrintézetben. Többször megmutatta képeit Münchenben, Budapesten. Igyekszik mindig valami újat alkotni, ez mutatkozott meg legutolsó kiállításán Csopakon is, a Zámbó Műterem és Galériában. A tárlaton tizenhat nagyobb méretű fotót tekinthettek meg az érdeklődők. A képek messzi vidékek hangulatait tárta elénk. Fotói különlegesek, egyediek, mindig kihívást jelentenek a szemlélő számára. Nem azért, mert harsány motívumokkal és csillogással provokálnak, éppen ellenkezőleg, valóságuk részleteit hétköznapjaink optikai túlhalmozásából szűri meg.