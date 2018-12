Összművészeti délután a megújult pápai múzeumban

Néprajzi hagyományokkal, kiállításmegnyitóval, koncerttel, Mikulással, átalakításokkal ünnepelték idén az adventet a Kékfestő Múzeumban.

A Gróf Esterházy Károly Múzeum negyedik éve tartotta meg Kék adventjét, szombaton a Kékfestő Múzeumban. A régi téli esték hangulatát, néprajzi hagyományokat megidézendő lehetett kukoricát morzsolni, a kézműves sarokban papírbetlehemet és csutkababát készíthettek az érdeklődők, akik később családi nyomozásban segíthettek útba igazítani az eltévedt Mikulást, hogy megajándékozza a gyerekeket. Az udvaron – ahol a kemencének köszönhetően sült kolbászt, valamint bundás kenyeret, forralt bort és teát kínáltak – felállított fenyőfára bárki elhelyezhette kívánságkártyáit, illetve volt közös csillagszórógyújtás is.

A rendezvény fő attrakciója azonban a 80 éves Ughy István festőművész aktuális, torockói festményeiből válogatott tárlatának megnyitója volt a korábbi irodahelyiségekből átalakított és ezúttal méltán felavatott, 70 négyzetméteres multifunkciós térben. A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei klasszikus és karácsonyi dallamokkal hangoltak elő, illetve zenéltek a beszédeket követően.

Nagy-L. István igazgató köszöntőjében kiemelte, hogy a kékfestést felvették az UNESCO szellemi kulturális örökségének listájára. Az előterjesztést Magyarország, Ausztria, Csehország, Németország és Szlovákia közösen nyújtotta be. Hazánk részéről a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság készítette az anyagot, de a lényegi, szakmai részét Reidmár Linda néprajzos-muzeológus állította össze. Szólt továbbá arról, hogy régi vágyuk teljesült a fogadótér áthelyezésével, így a látogatók közvetlenül az utcafrontról térhetnek be a múzeumba. Az új múzeumpedagógiai tér alkalmas nagy csoportok fogadására, illetve galériaként, képzőművészeti kiállítások színtereként is funkcionál majd. A múzeum fejlesztésével a város is profitál.

Unger Tamás alpolgármester beszédében úgy fogalmazott, az eddig megvalósult átalakulások szembetűnőek és szimpatikusak mind a látogatók, mind a fenntartó önkormányzat számára. Ígéretet tett, hogy a következő költségvetés összeállításakor mindent elkövetnek annak érdekében, hogy forrást különítsenek el az épület homlokzatának felújítására. Az alkotóról elmondta, Pápa partnervárosaiban is többször volt kiállítása.

A tárlatot László Péter művészettörténész, egyiptológus, a múzeum egykori igazgatója nyitotta meg.

– Érdekes módon ezúttal az ünnepelt ajándékoz meg minket az öröm festészetével. Az Erdélyben született Ughy István 1995-től 15 évig volt munkatársa e vidéki múzeumnak, ahol sok mindenben kipróbálhatta magát. Elsősorban grafikusként dolgozott, de mellette részt vett ásatásokon, régészeti, néprajzi rajzokat készített. Műszaki munkája eredményeként rajzaiból több kötet is napvilágot látott. Festőként mindig igyekszik pontos, konkrét lenni, a fellazított formák mögött ott van a rend, a konkrétumok mögött a személyes érintettség, a szenvedélyes expresszivitás. Akárcsak torockói képein – méltatta korábbi kollégáját, barátját László Péter.

