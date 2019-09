Pénteken bemutató a Petőfi Színházban: Égigérő fű

Ifjúsági darabbal kezdi az új évadot a Veszprémi Petőfi Színház, a Janikovszky Éva regényéből készült Égigérő fű című vígjátékot ma mutatják be, Oberfrank Pál rendezésében.

A történet, melyet egy játékfilmből is ismerhetünk, a hitről, a szeretetről és mások megbecsüléséről szól. Janikovszky Éva ifjúsági regényét 1979-ben filmesítették meg Palásthy György rendezésében. Poldi bácsi, a parkőr nyugdíjba készül. Több évtizedes szolgálata alatt annyira megszokta a zöld füvet, a virágokat, hogy el sem tudja képzelni, mi lesz vele nélkülük. Misu, a kis rokongyerek a ház lakói és ismerősök bevonásával megszervezi, hogy az udvarra gyeptéglák kerüljenek.

Misu és Poldi bácsi kalandjait korabeli hangzóanyagokkal Oberfrank Pál álmodta színpadra.

– Igyekeztem hű maradni ahhoz a világhoz, történethez, naivitáshoz, szépséghez, amely jellemzi ezt a kort – mondta a rendező. – A mű arról szól, hogy ha az ember valamiben hisz, azt nagy meggyőződéssel kell megélnie. Igényességgel és aprólékossággal, elmélyülten kell figyelnünk a saját dolgainkra.

Az eladás közben többször megszólalnak a korra jellemző hanghatások, szignálok: felcsendül a Delta, a Reggeli krónika vagy az Onedin család szignálja. Oberfrank Pál gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánlja az előadást.

Poldi bácsit Kőrősi Csaba alakítja. Mint mondta, gyerekkorában többször látta a filmet, most szándékosan nem nézte meg. Nem a filmbeli Rajz Jánost mintázza, neki saját egyénisége van. Úgy véli, azért szép a történet, mert a gyerekek még játszanak, nem technikai eszközökkel foglalkoznak, az emberek figyelnek egymásra. A darabbeli parkőr nyugdíjba vonulása kapcsán hozzátette azt is, ő most ment szakmai nyugdíjba, nehéz elhagyni a színpadot.

A két kisgyereket, Misut és Piroskát, két-két kisgyerek játssza. Az egyik szereposztásban Rozsos Regő és Molnár Anna Bella, a másikban Zámbó Dávid és Fischer-Kovács Iza lép színpadra.