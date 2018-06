Rendhagyó irodalomórát tartottak a veszprémi antikváriumban

Érettségire készülő gimnazisták hallhattak előadást az Utas és holdvilág antikváriumról hétfőn.

Ahogyan arról lapunkban korábban beszámoltunk, a Lovassy gimnázium 12. c osztályának szóbeli irodalom érettségi tételsorába bekerült a veszprémi antikvárium is. Az informatika tagozatos diákoknak Molnár Sándor, az Utas és holdvilág vezetője és Brassai Zoltán irodalmár beszélt az antikvárium múltjáról és jelenéről. Molnár Sándor felidézte, Veszprémben alapították meg az első dunántúli antikváriumot 1983-ban, amelyet a kilencvenes évek derekától Szokoly István működtetett tovább.

Molnár Sándor a kétezres évek közepén vette át a kereskedést. Elmondta, arra törekedett, hogy irodalmi szalonként és szellemi találkozóhelyként működjön a hely. Ennek érdekében író–olvasó találkozókat és irodalmi esteket szervezett, az elmúlt tizenhárom évben közel 150 rendezvényt tartottak az antikváriumban. A magyar kortárs irodalom és művészeti élet jeles képviselőivel találkozhattak az érdeklődők Cseh Tamástól Esterházy Péteren, Spiró Györgyön és Závada Pálon át Grendel Lajosig.

Brassai Zoltán, aki az író–olvasó találkozók többségét moderálta, arról beszélt, függetlenítették magukat a politikai megosztottságtól, és igyekeztek a kortárs irodalom legtehetségesebb alkotóit meghívni. Emellett arra is figyeltek, hogy az értékes helyi szerzők is bemutatkozhassanak: Géczi János, Bozsik Péter, Kilián László és Praznovszky Mihály is vendég volt. Molnár Sándor elmondta, az Utas és holdvilág az első veszprémi slam poetry-esteknek is otthont adott, a jövőben pedig szeretnének olyan szerzőket is az antikváriumban köszönteni, akiket eddig még nem sikerült.