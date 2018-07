Jazz, doktorok, és huszadik születésnap – Ilyen volt a Rozé, Rizling és Jazz Napok csütörtökön

A Rozé, Rizling és Jazz Napok hetedik napján, csütörtökön ismét három kivételes koncertet láthattunk az Óváros téren.

Elsőként lépett a színpadra Berkecz Evelyn kvartettje, csütörtökön. A délutáni nyári napsütéshez szépen simult az előadónő koncertje. A fiatalabbakat is megihlette a csodás zene.

„Jazz meets Soul”; egyedi interpretáció, groove-val hangsúlyozott szerzemények jazz-zel ötvözve – így lehet néhány szóval jellemezni Berkecz Evelyn kvartettjének zenéjét. A 2012-ben alakult formációt ezúttal először láthattuk magyar színpadon.

Majd rögtön utána a Medicolor zenekar hajtotta uralma alá a színpadot és a közönség szívét is. A zenészek zöme az egészségügy területén dolgozik, így a banda bemutatásakor az egyik sorozat kultikussá vált jelenete jutott eszembe:

A melodikus jazz, latinos dallamok, a blues és a rock&roll egyaránt szerepelt a műsorukban, izgalmas, egyedi hangzást nyújtottak a fesztivál színpadán.

The Bluesberry Band 20. születésnap

A Rozé, Rizling és Jazz napok hetedik napján, csütörtökön este óriási tömeg gyűlt össze az Óváros téren. Nemcsoda, hisz születésnapot ünnepeltünk!

Mégpedig a The Bluesberry Band 20. születésnapját ünnepeltük, mégpedig méltó módon. A téren mozdulni sem lehetett, hisz’ Veszprém egyik legkedveltebb együttese állt a színpadon. Mondhatjuk ezt már csak azért is, mert az egyetlen olyan zenekarról beszélünk, aki az eddigi évek során az összes Rozé, Rizling és Jazz Napokon fellépett, és az összes koncertjükre tömeget vonzottak. Évről évre hatalmas bulit csinálnak, de a huszadik születésnapjukon talán az eddigi legizgalmasabb koncertjüket tombolhattuk végig.

Az elmúlt egy hétben nem tapasztaltam még, hogy bármelyik koncerten a kordonnak feszülve várták volna a fesztiválozók bármelyik koncertet is. A The Bluesberry Band ezt is elérte, és nagy zenészekhez méltóan a közönség megvárakoztatása után minden bosszúságunk eltűnt, amikor végre a színpadra léptek. Ezek a művészek haza járnak erre a színpadra, és a veszprémiek, mint jó vendéglátó, és régi ismerős fogadták őket. Csodás pillanatokat élhetett át az, aki részt vett a koncerten, követte az előadást online, de, ha egyik sem sikerült, álljon itt egy kis ízelítő a csütörtök esti hangulatból:

