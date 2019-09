Sok izgalmat rejt a Pannon Várszínház új évada

A 2019/2020-as évadban több különleges darabbal is találkozhatnak a színház szerelmesei a Pannon Várszínházban. Vándorfi Lászlót, a színház igazgatóját kérdeztük, mire számítsunk az új évadban.

– Furcsán indul nálunk az évad, mert általában augusztus 20-a után szoktak a színházak kezdeni, de mi akkor fejeztük be a nyarat. Kicsit később kezdünk, szeptember közepén. Most azon dolgozunk gőzerővel, hogy az évadunk megfelelően előkészítsük – mondta el a színház igazgatója.

A Hairrel kezdődik az évad, szeptember 28-án láthatja a közönség a színház falai között a premierjét, de a sikeres előbemutatót követően a nyár folyamán több külső helyszínen is játszottuk, többek között Inotán szabadtéri színpadon, valamint a Veszprémi Várban is. – Nagyon boldogok vagyunk, mert mindenhol fergeteges fogadtatásban részesült. Ezt sikerdarabnak mondják, de megvan a veszélye is, mert a film élményét várja mindenki, azt kell színpadi eszközökkel megteremteni. Ez egy kultikus darab, és reméljük, hogy sikerült olyan momentumokkal gazdagítani, hogy magunkénak érezhessük, magyarnak és korosztályinak is egyaránt – tette hozzá Vándorfi László.

A Hair után rögtön a Kőműves Kelemen következik, ami egy egyfelvonásos rockballada. Vándorfi László rendezésében október 26-i premierrel kerül színpadra a darab, amelyben a Pál utcai fiúk előadásból már jól ismert, és összekovácsolódott férficsapat köszön majd vissza. – Volt egy viharos sikerű budapesti ősbemutatója ennek a darabnak anno a Vígszínházban. Aztán a nyolcvanas évek végén Veszprémben is bemutatták, a budapesti előadás főszereplője Hegedűs D. Géza rendezte meg itt. A balladának a sűrítő drámaisága jellemzi az előadást, élőzenével, és a főszerepben Kelemen és a a tizenkét kőműves van. Ennek van bibliai utalása is, de érdekes, hogy a Kőműves Kelemen történet témája vándormotívum a közép-kelet európai és balkáni népek folklórjában, így a magyarban is.

November legvégén mutatják be az Élet csodaszépet, Szelle Dávid rendezi és többek között játssza is a főszerepet. Ez egy világhírű amerikai filmnek furcsa színpadi változata, magyarországi ősbemutatója lesz. – Élő rádiójátékként valósul meg, azt gondolom, ez nagyon egyedi. A rádiózás fénykorában voltak nyilvános rádiójátékok, fiatal színészként én is vettem részt ilyenen. Itt nincs hókusz-pókusz, a hiba az hiba. Nagyon szép életüzenete van a történetnek, nagyon sokat várunk tőle – emelte ki a színház igazgatója.

Rögtön ezután Szelle Dávidnak szintén nem lesz könnyű dolga, hiszen Hamletként kell színpadra lépnie. A Pannon Várszínház Hamlet előadásában keverik a két magyar verziót, zömében Nádasdy Ádám fordítását használják, ami nagyon szöveghű, de szóhasználatában modernebb. Viszont a jól ismert toposzokat megtartották Arany János fordításában.

A Hair, a Kőműves Kelemen és a Hamlet az iskolai anyaghoz könnyen kapcsolható előadások, valamint a Pannon Várszínház két új mesét is hoz az új évadban, a Kalóz kalandot, ami egy interaktív mesejáték, valamint a Szép, a Szende és a Szeleburdi című zenés mesét, Süle Zsolt és Vándorfi László hívják életre ezt a játékot. Az igazgató kiemelte, a gyermek, ifjúsági, iskolai és csoportos kedvezményeken kívül a pedagógusok megbecsüléseként kedvezményes felnőttbérletekkel várják őket.