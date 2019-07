Soullal, szvinggel és akusztikus Bigával indul a Rozé-, rizling- és jazznapok

Július 5-én, pénteken 18 órakor a veszprémi Soul & Emotion fellépésével kezdetét veszi a méltán népszerű Rozé-, rizling- és jazznapok az Óváros téren.

Tíz nap, harminc koncert és több mint harminc borászat: ezek a főbb jellemzői az idei Rozé-, rizling- és jazznapoknak, amely idén is a veszprémi Óváros téren várja a finom borok és az igényes zene kedvelőit. A korábbi évekhez hasonlóan csak hazai fellépők adnak műsort, elsősorban a könnyedebb, szórakoztató dzsessz képviselői, de teret kapnak olyan társműfajok, mint a blues, a funk vagy a rockabilly is.

Pénteken este hat órakor a Soul & Emotion nyitja a fellépők sorát. Az együttes 2016-ban alakult Veszprémben. Céljuk egyedi hangzás létrehozása, ötvözve a modernebb zenei vonalakat a soul és funky tradicionális elemeivel. Repertoárjuk főként hasonló stílusú, külföldi zenekarok által előadott dalok feldolgozásából áll. Zenekaruknak 2017-ben a III. Balatonfűzfői Utcazene Fesztivál szakmai zsűrije I. díjat adományozott. Énekesük számos zenei elismerést tudhat magáénak, többek között a Starfactory országos tehetségkutató verseny közönségdíját, valamint a Pannon Unifest Nemzetközi Összművészeti Fesztivál Arany minősítését és különdíját is.

20 órakor lép színpadra a Stereo Swing, amely az első hazai electro swing zenekar Parov Stelar nyomdokain: lüktető, táncolható, elektronikus swing zene „Nagy Gatsby” stílusban. A saját dalok különleges, egyedi hangzással szólalnak meg, magával ragadó „Amerika” hangulatban. Könnyed, vidám, igazi mulatságra való zene! A zenekar énekesnője a Fonogram-díjas Szűcs Gabi.

22 órakor a Biga Acoustic Live fellépése hozhatja lázba a közönséget. Heincz Gábor „Biga” az egyik legsokoldalúbb énekes, előadó. A Dal 2012 döntőse volt Learning to let go című dalával, amely abban az évben az év legjátszottabb rádióslágere lett. A Dal 2018-ban is a döntőig jutott Good vibez című dalával.

2018 márciusában Gátlás sztriptíz című nagylemeze Modern Pop/Rock kategóriában Fonogram díjat nyert olyan prominens előadókat megelőzve, mint a Kowalsky meg a Vega, a Margaret Island, a Halott Pénz és a Fish. Biga élő koncertjein a tőle megszokott zeneiséggel és kivételes tehetségű zenekarával interpretálja legjobb dalait.