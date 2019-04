Sportolónak indult, sérülés miatt lett belőle operaénekes

Elindultam szép hazámból címmel rendeztek nagy sikerű, film­vetítéssel egybekötött beszélgetést a sümegi Kisfaludy művelődési központban, amelynek vendége Miller Lajos Kossuth-díjas operaénekes, a nemzet művésze volt.

A művésszel Juhász Judit, a Magyar Művészeti Akadémia szóvivője beszélgetett a sok régi ismerős, gyermekkori barát előtt. A találkozón előkerültek régi, szép emlékek, megelevenedtek máig tartó gyermekkori barátságok. Amint Miller Lajos vallotta, amikor évente egyszer Sümegre érkezik, megrohanják az emlékek. – Majdnem mindenre emlékszem, ugyan nem itt, hanem Szombathelyen születtem, 1946-ban költöztünk ide. Életem 18 évét töltöttem itt, de az olyan fontos volt számomra, hogy mindig azt érzem, a gyökereim itt vannak.

A régi emlékek lassanként jönnek vissza, a lelkemben, a szívemben van minden, és egyszer csak előtör. Ide fűznek a fiatalkori emlékek, hiszen itt cseperedtem fel, itt lettem ifjúból felnőtt. Annak ellenére, hogy sok helyen megfordultam életem során, ma is Magyarországon, Mátraalján élek. Az Elindultam szép hazámból című portréfilmet is itt és Mátraalján forgatták – nyilatkozta a művész, akit elsőként választottak 2011-ben a Makovecz Imre kezdeményezésére létrejövő Magyar Művészeti Akadémia tagjai sorába. Ő akkor már a Magyar Állami Operaház örökös tagja volt.

A világhírű, életszeretettel teli, csupa vitalitás énekes azon művészek közé tartozik, akik másokra is kíváncsiak, másokat is segítenek. A kollégák és az ő boldogságuk szintén fontos számára. Az esten is baráti hangulatú beszélgetést folytatott a résztvevőkkel.

Kiderült, hogy tehetsége gimnazistaként nem mutatkozott meg, nem készült erre a pályára, de életében először ott, a művelődési központban énekelt. Akkoriban aktívan sportolt, sportos pályára készült, de lesérült, így a terve nem valósulhatott meg, operaénekes lett. Ugyanis egy gyárban dolgozott akkoriban, és éppen Szilvásváradon voltak egy társasággal.

– Jó volt a hangulat, és valaki megkérdezte, hogy tanulok-e énekelni. Mondtam, hogy nem. Erre azt felelte, hogy elvisz Possert Emíliához, a drezdai operaház magánénekeséhez, aki Simándy Józsefet is tanította énekelni. Ebből az lett, hogy a Zeneakadémia énekes tanszakára jelentkeztem és felvettek. Hét kemény esztendő után tanári és operaénekes diplomát kaptam – emlékezett az énekes, aki bevallotta, hogy ha valaki annyira szereti a munkáját, mint ő, amikor abbahagyja, szinte belebetegszik.

– Nagyon szerettem, szerencsére a Jóisten engedte, hogy sokáig énekeljek – mondta.

A találkozó az Elindultam szép hazámból című riportfilm vetítésével és kötetlen beszélgetéssel zárult.