Színes kulturális programkavalkád várta az érdeklődőket Balatonfüreden

Különleges kiállítással, a reformkort és a zsidó hagyományokat idéző sétával, kitűnő muzsikával ajándékozta meg egyebek mellett a szépszámú érdeklődőt a szervező Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. (Füredkult) a Múzeumok éjszakáján az elmúlt hétvégén.

– Mindenki kiéhezett arra, hogy az online térből végre kiléphessen a kézzelfogható valóságba, testközelből tekinthesse meg a kiállításokat, kiülhessen egy padra vagy a fűbe a Vaszary-villa kertjébe, ahol egyebek mellett papírvirágokat is lehet hajtogatni kitűnő muzsika mellett – érvelt Schmidtné Kositzky Anett, a Füredkult ügyvezető igazgatója a Múzeumok éjszakája mellett, ami a vírus utáni első nagy rendezvényük volt.

Úgy mondta, megérte a rengeteg és gyors munka, sokan érdeklődtek programjaik iránt Balatonfüreden. Azt látták ugyanis, hogy az emberek nagyon kedvelik a tartalmas időtöltést, az igényes kulturális kínálatot, amihez hozzászoktak.

A nagyszabású programokat érintő rendelet megjelenése után a szervezőknek mindössze egy hetük maradt arra, hogy összeállítsák a rendkívül gazdag programsorozatot intézményeiknél, így a Vaszary Galériában, illetve a villa kertjében, a Jókai Mór Emlékházban, a Városi Helytörténeti Gyűjteménynél (HGY), a Zsidó Kiválóságok Házában, valamint a Vitorlázeumban.

Ezeken a helyszíneken Fülöp Lajos helytörténész, Sasvári Ágnes tárlatvezető, P. Miklós Tamás, a HGY vezetője, valamint Olti Ferenc, a zsinagóga igazgatója kalauzolta, illetve tájékoztatta a látogatókat, a Vaszary Galéria Top 10 magyar, kortárs című kiállításán pedig Beke László művészettörténész, a tárlat konceptora.

A galéria alkotóműhelyében, a villa kertjében hatalmas papírvirágot hajtogattak sokan, majd óriás társasjátékon is részt vehettek, szintén a kertben. A galériában videós tárlatvezetés is volt Schneller János művészettörténész, az Art Market Budapest vezetőjének előadásában, és ehhez a kiállításhoz kalandos rejtvényjátékot is szerveztek.

A villa kertje kitűnő muzsikának is helyet adott Flamisch Péter akusztikus instrumentális előadásában, amelyben különböző stílusok, korok és kultúrák ötvöződtek. A művész egyéni stílusát blues és a népzene mellett az elektronikus zene is jellemezte.

Különleges zenei csemegével ajándékozta meg a közönséget Balogh Borsa is, aki lendületes, sodró zenéjét egy szál gitárral, beatbox-szal és rafinált technikájával építette fel. A Vaszary kávézó teraszán a Senki többet! című amerikai dokumentumfilmet vetítették.

A Füredkult dolgozói nem csak a szervezésben, hanem minden másból is kivették részüket, így például Schmidtné Kositzky Anett ellátott teremőri szolgálatot, aztán tárlatot is vezetett. Sokat segített még a Koloska Senior Táncegyüttes, és a balatonfüredi diákok is. A különféle helyiségekbe csak maszkban lehetett belépni, és a szervezők gondoskodtak a folyamatos fertőtlenítésről, takarításról, és ügyeltek a távolságtartásra is.