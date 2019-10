Tízezer darabos rovargyűjteménnyel gazdagodott a zirci múzeum

A nappali lepkék színpompás világa címmel nyílt kiállítás Dietzel Gyula emlékére az MTM Bako- nyi Természettudományi Múzeumának Sarokgalé- riájában.

A vendégeket Kutasi Csaba, az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának igazgatója köszöntötte. Elmondta, a kiállítás apropóját az adja, hogy a múzeumba került a 2017-ben elhunyt Bakony-kutató, Dietzel Gyula tízezer darabos lepkegyűjteménye.

Köszönetét fejezte ki ezért a gyűjtő családjának, a támogatóknak és a közreműködőknek. Az eredeti program szerint Tóth Sándor, a múzeum nyugalmazott igazgatója nyitotta volna meg a tárlatot, de akadályoztatása miatt nem tudott részt venni a rendezvényen, elküldött beszédét Iliáné Rechner Szilvia múzeumi munkatárs tolmácsolta a közönség felé.

Tóth Sándor felidézte a Dietzel Gyulával való ismeretsége kezdeteit, mely a hetvenes évek elejére nyúlik vissza. Már fiatalon, 1963-ban hivatalosan bekapcsolódott a Bakony természeti képe elnevezésű kutatóprogramba, gyakori vendége volt a veszprémi múzeumnak. Az intézmény akkori biológus-muzeológusa, Papp Jenő felismerte benne a reményteli, tehetséges rovarászt, és minden segítséget megadott neki a rovarok megismeréséhez, gyűjtéséhez.

Személye kitűnő példa arra, hogyan válhat valaki autodidakta módon a rovarok, esetünkben a lepkék nemcsak hazai, hanem külföldön is elismert szakértőjévé. Nagyon jó megfigyelő volt, a lepkéket már nagyobb távolságból is megismerte, sőt az eltérő példányokat is képes volt felismerni, és elsősorban ezek gyűjtésére törekedett. Rendkívül precízen preparált, ami különösen esztétikus gyűjteményt eredményezett. Kezdetben egyéb rovarokat, szitakötőket, cincéreket, éjszakai lepkéket is gyűjtött, majd egy idő után kifejezetten a nappali lepkékre szakosodott. Vérbeli terepbiológus volt – hangzott el Dietzel Gyuláról a megnyitón.

Megtudtuk azt is, hogy több külföldi cserepartnerrel tartotta a kapcsolatot, a bakonyi lepkékért tőlük kapott távoli tájakról származó lepkéket, melyek színesítették a gyűjteményét. Tagja volt a Magyar Rovartani Társaságnak, az Európai Lepkészek Társaságának és két amerikai lepkésztársaságnak is. Kutatási eredményeit publikálta.

A megnyitót fuvolajátékkal színesítették a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolás diákjai, Palánkai Hanna és Palánkai Tünde.

A kiállítás 2020. január 31-ig tekinthető meg a múzeum Sarokgalériájában.