Történelmi utazás Jókai és a finom bableves körül

Alsóörs mindig is híres volt a hagyományőrzésről, értékeinek az ápolásáról. Most sem volt ez másképp, hiszen tizenkilencedik alkalommal rendezték meg az Alsóörsi irodalmi bablevesmurit.

A Jókai hajóval érkeztek a vendégek, a balatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők Társaságának tagjai, akiknek varázslatos, az akkori korhoz illeszkedő reformkori ruháját csodálhatták meg az érdeklődők. A vendégeket Hebling Zsolt polgármester, Ferenczy Gábor alpolgármester és Báró Béla jegyző fogadta a Snétberger-tanítványok zenéjével, az alsóörsi mólón.

Közösen vonult ezután mindenki az ünnepeltek szobraihoz. Jókai Mór szobrának ünnepélyes koszorúzását követően Endrődi Sándor és Mihálkovics Tivadar szobrának koszorúzása következett az Endrődi parkban. A megemlékezések után az Eötvös Károly Művelődési Házhoz vonult a menet, ahol meglepetés várta az érdeklődőket. Kálmánfi Gábor művelődésszervező köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy az elmúlt években esett már szó a három legendává nemesült életéről, munkásságáról, ám soha nem idézték írásaikat ezen a napon.

Legelőször Jókai Az aranyember című regényéből hangzott el részlet Gubás Gabi színművésznő tolmácsolásában, közben a kivetítőn megelevenedett a helyszín, a Duna igéző szépsége, a Senki szigete, egy epizód erejéig a könyvből készült film néhány kockája, elénk lépett maga Jókai, ha nem is személyesen. Őt Endrődi követte, aki Révpart című versével invitálta a hajósokat, víg cimboráit a legjobb kikötőbe, alsóörsi tanyájára, melynél különbet nem ismert a világon. Bár Mihálkovics Tivadar királyi közjegyző nem szerepelt ebben az összeállításban, de ő volt alsóörsi fürdőtelep megalapítója.

Az emlékünnephez szervesen hozzátartozik még egy jeles esemény, amely Dallos Szilvia színművésznő nevéhez fűződik, aki a maga módján színesíti évente a programot. Most saját készítésű édességekkel örvendeztette meg a vendégeket. A kis torták ezúttal meglepetést is rejtettek, a szerencsés nyertesek jutalomban részesültek. A címadó eseményre, a bablevesmurira az est végén került sor. Az ízletes leves mellé pogácsa és finom alsóörsi bor dukált. Az óvoda konyhája, mint mindenkor, most is kitett magáért.