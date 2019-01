Zenével indult az újév Vámoson

Ilyen adottságokkal és ennyi zenésszel könnyű megszervezni a programot a községben, ahol a helyi kötődésű zenészek, illetve zenész társaik nagy szeretettel lépnek fel az újév első szombatján rendezett koncerten.

Mustos István alpolgármester, aki nagy zenerajongó is egyben, már negyedik alkalommal szervezte meg a településen az Újévi koncertet. A januári rendezvény célja az, hogy a nemesvámosi zenészek bemutatkozhassanak mindjárt az év elején, ezzel örömet szerezzenek a helyieknek és jó hangulatban indítsák az újévet. A már hagyományos koncertek zenei repertoárja meglehetősen színes. – A közönség soraiban vannak fiatalok, de eljönnek a középkorúak és az idősebb korosztály képviselői is, ezért mindegyik szegmens igényeit igyekszem figyelembe venni a szervezéskor. Úgy próbálom összeállítani a programot, hogy mindenki számára legyen szívet melengető zene – mondta el a rendezvény házigazdája, aki kiemelte, hogy ilyen adottságokkal és ennyi zenésszel könnyű megszervezni a koncertet és a zenészek nagy szeretettel lépnek fel az újév első szombatján. A kétórás zenés estén fellépett Fébert Fanni Adina (ének, gitár), Nagy Márton (gitár), Hajas Szilárd (fuvola) és Hajas Laura (zongora) , a Dallam szigetek: Prejczer Katalin (zongora) és Francia Dániel (ütőshangszerek), valamint vendégként zenélt még a Sabina Zenekar is.

Az idei koncert több meglepetéssel is szolgált. Lányával közösen, első ízben állt színpadra Hajas Szilárd fuvolaművész. – Valahogy eddig még nem került rá sor, még otthon sem, hogy együtt zenéljünk a lányommal. Külön öröm volt, hogy Mustos István felkért minket erre. Nagyon nagy élmény, hogy egy családtaggal együtt zenélhettem és szerintem folytatjuk majd ezt, mert jóléreztük magunkat már a próbák alatt is – fogalmazott a fuvolaművész.

HIRDETÉS HIRDETÉS

A Sabina zenekar korábban másfél évig stúdióban dolgozott és egy adventi, jótékonysági fellépés után ez volt a második koncertjük. A zenekart a budapesti és tihanyi kötődésű Tóth Szabina ( zongora, ének ), a vámosi Kéri Kolos ( basszusgitár, gitár ) és Kolonics Máté ( dob ) alkotják. A Veszprémben próbáló, utazó életmódot élő zenészek a popzenén belül minden stílust megmozgatnak és már játszotta dalukat a Petőfi Rádió is.

Az Újévi koncerten mutatta be Mustos István a „Nemesvámos zenetörténete” című kiadványt, amely adatok hiányában, szinte csak a szájhagyományra hagyatkozva, egy kedves visszaemlékezésként mutatja be a kötet első felében a falu zenetörténetét. A könyv második részében, minilexikon formájában olvashatnak az érdeklődők a jelenkor zenészeiről.

– Egyetlen egy Nemesvámossal foglalkozó könyvben sem láttam ilyen mértékű összegzést. Megpróbálkoztam a lehetetlennel és körbejártam a faluban azokat az embereket, akikről tudtam, hogy régen gyökeredzik bennük a zene szeretete – mondta el a kötet szerzője, aki hálás édesapjának, amiért elültette benne a zene iránti rajongást, amely egy életelixír a számára.

HIRDETÉS HIRDETÉS