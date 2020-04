Papp Kristóf a 125. a draftlistán

A magyar hokist az Észak-Amerikában játszó fiatalok közül a 125. helyre rangsorolták az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) amatőr választásának, az úgynevezett draftnak az utolsó előzetes listáján.

Ő az ötödik magyar születésű hokis, aki abban az elismerésben részesült, hogy ifjúsági vagy junior korú teljesítménye miatt rangsorba foglalták.

A 18 éves Papp – aki a szezon közben kiadott listán még a 143. helyen állt – a legjobb egyesült államokbeli junior bajnokságban, a USHL-ben szerepel.

A Madison Capitols színeiben 21 mérkőzésen 19, aztán december végi elcserélését követően a Des Moines Buccaneers csapatában 23 találkozón 16 pontot gyűjtött.

A felnőtt magyar válogatottban is bemutatkozott, a februári nottinghami olimpiai selejtezőben három összecsapáson lépett jégre, és egyszer volt eredményes.

Mivel a koronavírus-járvány miatt minden bajnokság március közepén félbeszakadt, ezért a csatár hazautazott Diósdra családjához, és ott végez fitnesz edzéseket.

A következő csapatához, a legmagasabb amerikai egyetemi ligában (NCAA) érdekelt Michigan State Egyetemhez elvileg június 27-én kell kiutaznia.

Magyar jégkorongozót legutóbb 2016-ban raktak fel az NHL-draftlistájára, akkor Horváth Bálint került fel, ő abban az idényben a svéd Rögle színeiben szerepelt. Végül nem draftolták, most pedig a szintén svéd Tyringe SoSS játékosa. Előtte Hári János 2010-ben és 2012-ben is listás volt, de ő sem kelt el.

Eddig három magyar születésű hokist draftoltak az NHL-be: 1999-ben Gröschl Tamás tengerentúli játékjogát az Edmonton Oilers foglalta le (a 9. körben, összesítve a 256. helyen), 2000-ben Szuper Leventéét a Calgary Flames (4. kör, 116.hely), 2002-ben pedig Vas Jánosét a Dallas Stars (2. kör, 32. hely). Szuper és Vas kapott NHL-es szerződést is, de végül egyikük sem léphetett pályára a világ legerősebb bajnokságában. Közülük is csak Szuper volt nevezve NHL-es mérkőzésre, azonban cserekapusként egyszer sem állt be.

Az idei NHL-draftot június 26-án és 27-én rendezték volna Montrealban, azonban a koronavírus-járvány miatt nemcsak a szezon szünetel, hanem ezt az eseményt is elnapolták, így most nem lehet tudni, mikor kerül rá sor.

A drafton mind a 31 csapatnak alapesetben hét választási lehetősége van – a mennyiség különféle ügyletek révén módosulhat -, így összesen 217 fiatal játékjogát foglalják le.

Forrás: MTI