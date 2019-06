Székesfehérváron rendezik meg a rali országos bajnokság harmadik fordulóját

Több mint 130 versenyzőpáros vesz részt a hétvégi versenyen.

Az országos bajnokság eredetileg az áprilisi Miskolc-rali után Szombathelyen és környékén folytatódott volna, de a szervezők visszaléptek a viadal megrendezésétől, így egy hosszabb szünet után a Székesfehérváron és környékén kialakított aszfaltos pályákon gyűlik össze újra a mezőny.

A szezonnyitó egri, és aztán a miskolci futamon is a Korda Racing duója, a Vincze Ferenc, Bacigal Igor (Skoda Fabia R5) kettős győzött, így két kör után 17 pontos előnnyel állnak az ob-pontverseny élén. Őket követi a Shell Helix Ultra párosa, a tavaly összetettben is második Turán Frigyes, Bagaméri László (Ford Fiesta R5) duó, amely az idénynyitó versenyen, majd Miskolcon is másodikként végzett Vinczéék mögött. A pontverseny harmadik helyén a Skoda Fabia R5-tel versenyző Balogh János, Holczer Dániel kettős áll, miután Egerben harmadik, a Miskolc-ralin pedig negyedik lett.

A címvédő Hadik András, Kertész Krisztián (Ford Fiesta R5) páros az első versenyen csak hat pontot szerzett, a miskolci második futamot pedig nem tudta befejezni, így jelenleg 11. az összetettben.

A Székesfehérvár-rali szombat kora délután rajtol az első gyorsasági szakasszal, majd aznap még két gyorsasági etapot, és az úgynevezett szuperspeciált kell teljesítenie a mezőnynek. Vasárnap további kilenc gyorsasági szakasz vár a mezőnyre, amely így két nap alatt 143,8 kilométer mért versenytávot fut a 12 etap során.

