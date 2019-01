Vranjes két szék közt a pad alá esett

Ljubomir Vranjes szerint rossz döntés volt részéről, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitányaként és a Telekom Veszprém vezetőedzőjeként is dolgozott párhuzamosan.

„Veszprémben többször hangsúlyozták, hogy a magyar válogatott is nagyon fontos, összpontosítsak arra is. A válogatottnál ugyancsak elhangzott, hogy a Veszprém is nagyon fontos, arra is koncentráljak, vagyis nem ez volt a probléma.

Egyszerűen rossz döntés volt, hogy mindkét csapatot én irányítsam, nem kellett volna dupláznom”

– nyilatkozta a svéd edző a német-dán közös rendezésű világbajnokságon a koppenhágai Royal Arenában az M4 Sportnak.

Hangsúlyozta,

a válogatott sikeréhez olyan kézilabdázók kellenek, akik sokat játszanak magas szinten, a klubcsapatánál viszont mindig a győzelem volt a célkitűzés, ezért sokszor nem volt lehetősége a magyarokat játszatni.

Hozzátette, megpróbált mindkét oldal elvárásának megfelelni, de nagy nyomás volt rajta.

Vranjes 2017 nyarán vette át a válogatott és a Veszprém irányítását, de tavaly október elején mindkét csapat éléről távoznia kellett. A nemzeti együttes az irányításával nyeretlenül, három vereséggel búcsúzott az egy évvel ezelőtti, horvátországi Európa-bajnokságon, nyáron viszont Szlovénia bravúros búcsúztatásával kijutott a mostani világbajnokságra. A Veszprémmel megnyerte a Magyar Kupát, de nem sikerült megvédenie a bajnoki címet, illetve már a rájátszás első fordulójában kiesett a Bajnokok Ligájából.

Vranjes elárulta, veszprémi menesztését követően szeretett volna továbbra is a magyar válogatott szövetségi kapitánya maradni, de nem volt rá lehetősége.

„Továbbra is Budapesten élek, és ez még körülbelül egy évig így lesz. Nagyon szeretem a várost, és van egy cégem, most azzal foglalkozom.

Sok időt töltök a családommal, valamint azzal, hogy mit fogok csinálni a jövőben” – nyilatkozta Ljubomir Vranjes, aki a svéd sportsajtó értesülései szerint hamarosan átveszi hazájában az IFK Kristianstad csapatának irányítását.

A teljes interjú csütörtök este, a magyar-svéd világbajnoki csoportmérkőzés előtt lesz látható az M4 Sporton.

Borítókép: Vranjes a csehek elleni meccsen az Eb-n

AFP / Attila Kisbenedek