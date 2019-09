A Bajnokok Ligájában folytatja szereplését a Telekom Veszprém

Újabb kőkemény erőpróba vár a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttesre a Bajnokok Ligájában, ezúttal a Montpellier HB otthonában bizonyíthat a csapat.

A legnagyobb kérdés, sikerült-e rendet tenni a fejekben a THW Kiel elleni hazai fiaskót követően.

A Telekom Veszprém – sokak meglepetésére – már a második fordulóban elvesztette veretlenségét a Bajnokok Ligájában, miután 37-31-re hazai pályán kikapott a THW Kieltől. Az EHF-Kupa győztes német alakulat egyszerűen átrobogott a különösen gyengén védekező és tanácstalanul támadó bakonyi gárdán. A veszprémiek közül ráadásul hiányzott kisebb vállsérülés miatt Lékai Máté, a második gyermeke születésére hazasiető Vuko Borozan is.

A klub tájékoztatása szerint, egyelőre egyáltalán nem biztos, hogy Lékai Máté tudja vállalni a játékot, a válla még mindig nem jött rendbe teljesen, így, ha a hétközi Seha-Liga meccsen, Moszkvában remekül védő Székely Márton nem lesz keretben, akkor megint magyar játékos nélkül állhat fel a csapat a franciáknál.

Megtudtuk azt is, szombat délelőtt még itthon edz a csapat a Veszprém Arénában, majd a közös ebédet követően charter járattal utazik Montpellierbe. Ez a megoldás azért is szerencsés, mert vasárnap este, a lefújást követően egyből haza is repül az alakulat, hiszen kedden a SEHA-Ligában már újabb ütközet vár rá, a Rabotnik vendégeként.

A Montpellier HB elleni ütközet egyáltalán nem ígérkezik könnyűnek. A két évvel ezelőtti Bajnokok Ligája-győztes együttes ugyan azóta jócskán átalakult, ám így is elég erős a kerete. Távozott az egykori francia világbajnok Arnaud Bingo a portugál Sportingba, a szintén nemzeti válogatottat is megjárt Baptiste Bonnefond az Aix-en Provencebe. A bajnok Paris Saint-Germainba igazolt a világ- és Európa-bajnok kapus, Vincent Gerard, míg Theophile Causse az Ivryben folytatja pályafutását. Az ugyancsak világ- és Európa-bajnok, olimpiai bajnok Michael Guigou sem tagja már a keretnek, a rutinos balszélső a Nimesben játszik az idén. Nem szóltunk még Vid Kavticnikről, aki az Aix-en Provencebe, míg Mohamed Mamdouh a román Bucurestibe tette át a székhelyét.

A sztárokat nehéz volt pótolnia a franciáknak, az érkezők listája jóval szerényebb. Két klasszist mindenképpen érdemes kiemelni, a Barcelonától igazolt Gilberto Duartet, valamint a MOL-Pick Szegedtől szerződtetett kapust, Marin Segot.

David Davis, a Telekom Veszprém szakvezetője a klub hivatalos honlapján úgy fogalmazott, a Bl egyik legjobban támadó alakulatához látogatnak, akik ellen nagyon nehéz játszani, mert spontánok és kiismerhetetlenek. Bizakodva mondta, hogy most már mindenki kezdi megtalálni helyét a csapatban.

A Montpellier előbb hazai pályán 33-31-re kikapott a BL-címvédő Vardartól, majd idegenben 27-25-re nyert a Breszt ellen. Jelenleg aB jelű csoportban az ötödik a Telekom mögött.

A bajnokságban eddig három győzelmet és egy vereséget számlál, némi meglepetésre kikapott a Nimestől, és csupán egy góllal (26-25) tudta legyőzni az egykor szebb napokat látott, de kieső jelölt Tremblayt.