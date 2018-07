A bakonyi csapat mellett az NB I-es mezőny is átalakul

Érdekes, izgalmas szezon elé néznek a veszprémi futsalosok, akik új csapattal igyekeznek a dobogóra a 2018/2019-es idényben.

Ahogyan arról tegnap beszámoltunk: bőven volt mozgás az 1. Futsal Club Veszprém játékoskeretében a nyári szünetben, ugyanis öten távoztak és négyen érkeztek. A csapatépítésre van idő, a bakonyiak Madarász János vezetőedző irányításával hétfőn kezdték el a felkészülést az élvonalbeli pontvadászat szeptember eleji rajtjára.

A Veszprém három játékost is a Haladástól szerződtetett, közülük Gyurcsányi Zsolt a legnagyobb név. A korábbi sokszoros válogatott bemutatásakor úgy fogalmazott, hogy mindig is szimpatikus volt neki a bakonyi megyeszékhely együttese, lejárt a szerződése a szombathelyiekkel, s miután a veszprémi vezetők megkeresték, szinte azonnal tudta, hogy az 1. FCV-nél folytatja pályafutását.

Bencsik Rolandnak szintén lejárt a szerződése, Márkus Gábor pedig megjegyezte: nem érezte, hogy a szombathelyiek igazán számítanának rá. Tavaly mind a hárman alapemberek voltak a bronzérmes Haladásban.

Komáromi Péter Budapestről érkezett. – Sajnos kiestünk a Ferencvárossal, így mindenképpen váltani szerettem volna. Csupa jót hallottam Veszprémről, szeretnék szép eredményeket elérni a csapattal – mondta a játékos. Nemcsak a veszprémi együttes, hanem maga a bajnokság is átalakul a következő idényben. A legnagyobb változás, hogy a bajnoki címvédő, a nemzetközi mezőnyben is erősnek számító Rába ETO megszűnt, helyére a Szigetszentmiklós kerülhet az NB I-be. Így most a Berettyóújfalu tűnik a mezőny legerősebbjének, a tavalyi élcsapatok közül a Haladás és a Dunaújváros keretében is bőven akadnak mozgások.