A szünetet követően újra edzésbe áll a Veszprémi Egyetem SC

Tizenkét év után ismét a Veszprémi Egyetem SC szolgálatába áll Fehér Tibor. A röplabdaedző feladata az utánpótlás szakmai munkájának összefésülése, egységesítése lesz.

Fehér Tibor a 2008/09-es évadban távozott Veszprémből, három és fél évig vezette az akkor NB I-es női röplabda-alakulatot. Ezután Sümegen, Balatonfüreden, Gyenesdiáson, majd Győrben dolgozott.

– Az idei csonka évaddal együtt két szezont töltöttem a Rába-parti városban. Szeretettel gondolok az ott töltött időszakra. Szép feladattal kerestek meg a SZESE vezetői, szerették volna kiharcolni a bennmaradást a frissen az NB I-be jutott férfi alakulattal. Ez sikerült is, azonban financiális problémák miatt nem tudtuk vállalni az újabb NB I-es évet, a 2019/20-as idényben újra az NB II-ben szerepeltünk. Amikor a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a bajnokság, pontazonossággal álltunk a harmadik helyen a másodikkal, az elsőtől pedig mindössze egy pont volt a hátrányunk – mesélte Fehér Tibor.

A tréner úgy fogalmazott, szeretett volna közelebb kerülni az otthonához, a győri munkában az viselte meg a legjobban, hogy naponta kellett ingáznia, átvágnia a Bakonyon, sokszor késő este, éjszaka. Elgondolkodtatta, meddig bírja még ezt az életmódot.

– Korábban már többször megkeresett a VESC, azonban most érett meg a helyzet újra a közös munkához. Ezer szállal kötődöm Veszprémhez, hiszen 1978-ban itt kezdtem el röplabdázni, 1988-ban pedig ugyanitt edzősködni. Viszonylag könnyű döntés volt, hiszen egy nagy múltú egyesületről beszélünk, amely jelentős sikereket ért el az elmúlt évtizedekben, sok tehetséges játékost is kinevelt és adott a magyar élvonalnak, a válogatottnak is – hangsúlyozta az edző.

Fehér Tibor elmondta, az utánpótlás csapatokban zajló szakmai munka összefésülése, egységesítése lesz a fő feladata, mindemellett saját korosztályt is kap, valamint a felnőtteknél is besegít Szokolikné Kalmár Judit vezetőedzőnek.

– Rengeteg tehetséges játékos dolgozik az egyesületnél, és szeretném, ha ezek a játékosok még sikeresebbek lennének, ha még jobban ki tudnák bontakoztatni tudásukat. Az edzőink is magasan kvalifikáltak, remek szemléletűek. Együtt gondolkodó közösség felépítése a célom, és nagyon bízom benne, hogy a közös munka, tapasztalatcsere további fejlődést biztosít az egyesületünknek – magyarázta.

Az edzések már meg is kezdődtek a különböző korosztályokban a két és fél hónapos kényszerű szünet után. Akadnak olyan csoportok, amelyek egyelőre szabadtéren, az erőnléti edzésekre helyezik a hangsúlyt, a felnőtteknek viszont már a teremben is lehetőségük van a gyakorlásra.