A Telekom gálázott az év végi fordulóban

Győzelemmel zárt a bajnoki cím visszaszerzésére pályázó Telekom Veszprém az év utolsó mérkőzésén a férfi kézilabda NB I-ben.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

Cegléd–Telekom Veszprém 23-41 (9-22)

Cegléd, 880 néző. Vezette: Asztalos B., Bárkányi G. Cegléd: Koncz – Kecskeméti 1, Zobec 2, Szabó B. Gábor 5, Juhász, Hajdu 2. Csere: Aleksza, Tamási (kapusok), Müller 2, Campar 4, Turi, Vuckovic 3, Pocsai 3 (1), Kollonay 1. Vezetőedző: Jakab László. Telekom Veszprém: Mikler – Gajic 4, Tönnesen 3, Mahé 3, Blagotinsek 2, Mackovsek 4, Strlek 6. Csere: Toft Hansen 1, Nenadic 1, Nilsson 5, Jamali 4, Lékai 1, Dörnyei 3, Dávid 2, Kurucz 2. Megbízott edző: Gulyás István.

Kiállítások: 6, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. -.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A 2018-as év zárómérkőzésére ezúttal maga a vezetőedző is kimenőt kapott, David Davist a sportigazgató Gulyás István helyettesítette a kispadon. Rajta kívül Nagy László, Gasper Marguc, Dejan Manaszkov és Momir Ilics is pihenőt tartott. Ahogy az várható volt jó hangulatban telt a mérkőzés, és bár tisztelték egymást az ellenfelek, az év végi könnyedség már mindkét csapaton látszott.

A vendéglátó Cegléd mindössze egyszer vezetett, a 3. percben 2–1 volt az állás Gábor Marcell gólja révén, de aztán főként Gajic hathatós közbenjárásának köszönhetően könnyedén húzott el a Telekom 8–3-ra. A pirosban játszó vendégek kíméletlenül kihasználták az ellenfél minden apró hibáját, könnyű gólokat szereztek gyors indításokból.

A fiatal hazai alakulat zavaró védekezéssel, illetve hét­emberes offenzívával is próbálkozott, de ezzel csak még könnyebb gólszerzési helyzetbe hozták a vendégeket, Jamali több gólt lőtt az üres kapuba.

A folytatás sem tartogatott meglepetést, a 9–22-es félidei eredmény már jelezte, igazi kézilabdagála lesz a Telekom részéről. Gulyás István szép számmal nevezett a mérkőzésre fiatalokat is, akik a második játékrészben szerepet is kaptak. A 42. percben érkezett Dörnyei Borisz, majd lehetőséget kapott NB I-es bemutatkozására Dávid Márk is. Az 1999-es születésű ifjoncot segítették a már pályán lévő, tapasztalt játékosok is, Lékai egyenesen átadta neki gólszerzési lehetőségét, így Dávid első mérkőzésén mindjárt első találatát is feljegyezhettük.

A ceglédiek kihasználták mindhárom időkérési lehetőségüket, de komoly esélyük a győzelemre nem volt, ez már az első félidő 20. percében látszott, amikor már tízzel vezetett a Telekom.

A gála végére csak az maradt a kérdés, mennyivel nyer a vendégegyüttes, a 60. perc végére 23-41-et mutatott az eredményjelző.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS