A vártnál könnyebben bánt el a Telekom a Portóval

Több nagy csapatot is megleckéztetett már a Porto, azonban a Telekom Veszprém férfi kézilabdázói alaposan felkészültek, és ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy egy pár perces rövidzárlattól eltekintve végig uralták a találkozót és fölényes diadalt arattak az év első Bajnokok Ligája-találkozóján.

Porto-Veszprém 24-31 (9-14)

Porto, 1800 néző. V.: Erdogan, Özdeniz. Porto Sofarma: Quintana – Areia 2, Mbengue 1, Salina 1, Borges 3, Gomes 1, BRANQUINHO 6 (2). Csere: Bauer (kapus), Martins 2, MAGALHAES 5, Hernandez 1, Itturiza 1, Rui Silva 1. Edző: Magnus Andresson.

Telekom Veszprém: CUPARA – Marguc 1, Jahija 3, Nenadics 3 (1), MORAES 2, BOROZAN 7, Strlek 3. Csere: Terzic, GAJIC 6 (1), Lékai 3, Blagotinsek 1, Lauge, Nilsson, Mackovsek, Manaszkov 2. Edző: David Davis.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/2, ill. 4/2.

Napra pontosan tizenegy évvel ezelőtt veszítette életét bestiális gyilkosságban a Veszprém kézilabdázója, Marian Cozma. Azóta minden február 8-a kivételes napnak számít a bakonyi klub életében, de a szörnyű tragédia évfordulója ezúttal fontos Bajnokok Ligája-találkozóval is párosult. A Telekom Veszprém számára kulcsfontosságú volt a Porto elleni derbi, mert csak egy idegenbeli győzelemmel tudta életben tartani esélyeit a csoportelsőségre.

Álomszerűen kezdte a találkozót a Telekom, Borozan dupláival lódult meg a veszprémi csapat, s pillanatok múlva 0-5 állt az eredményjelzőn. A túloldalon viszont minden egyes próbálkozás elhalt a pazar formát kifogó Cuparán.

A 10. percben tört meg a jég, Soraes vette be az addig százszázalékos Cupara kapuját, majd egy eladott labda után Magalhaes ziccerével szépített a házigazda (11. perc: 2-5).

Nenadics kétszer is hibázott, Areia kanyarodott fel eredményesen, és visszajött a meccsbe a Porto (3-5). Nem sok időt töltött a pályán Lauge, akit hiába küldött be Borozan helyére Davis mester, szinte rögvest ki is állították. A megítélt hétméterest azonban a szenzációs Cupara hárította.

Egy szerzett labdát követően Jahija növelte négyre a különbséget, majd Lékai harcolt ki kiállítást. Az emberelőnyben jött a szokásos két beállós játék, a figura végén Strlek volt eredményes (18. perc: 3-8).

Terzic is leült két percre, az emberelőnyben 8-5-re felzárkóztak a luzitánok. Cupara teljesen megbabonázta Areiát, aki a második büntetőjét is elhibázta. Marguc elhalászott labdáját Lékai saját hatosáról vágta a kapuba, s a szinte folyamatosan hét a hat elleni játékot alkalmazó Porto láthatóan teljesen elbizonytalanodott.

A félidő végéhez érve nagyszerű védekezéssel és gyors gólokkal 13-8-ra hizlalta a különbséget a vendégcsapat.

Három portugál góllal vette kezdetét a második felvonás, ám négy perc elteltével Blagotinsek lendített egyet a magyar bajnok szekerén. A veszprémi védelem egyelőre nem tudta megismételni az első harminc percben látott teljesítményt, és ismét szorossá vált a találkozó (38. perc: 15-16).

Vérszemet kapott a védekezést váltó Porto, Bauer kapus is lehúzta a rolót. Borozan ziccere után kissé fellélegezhettünk, majd Manaszkov labdaszerzése után Jahija volt eredményes, időt kértek a portugálok (44. perc: 15-18). Sőt, beindult a veszprémi henger, Cupara újra bravúrt bravúrra halmozott, és gyors, pontos, precíz támadásokkal 16-23-re alakult az állás. Újra rövid tanácskozást tartott a Porto.

A veszprémiek kegyetlenül megtoroltak minden portugál hibát (19-26), s így az sem okozott pánikot, amikor a Porto zsinórban kettőt vágott. Martins kapott piros lapot, s bár elsőre úgy tűnt, leütötte Nenadicsot, a visszajátszásokon az látszott, a szabálytalanság nem volt ennyire súlyos.

Az utolsó percekre nem maradt izgalom, csak a különbség mértéke volt kérdéses. A Veszprém végül roppant magabiztos, fölényes sikert aratott.