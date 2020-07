Az NB I legalacsonyabb átlagéletkorú alakulata lesz a Veszprémi KKFT

A koronavírustesztet követően megtartotta első közös edzését a férfi kézilabda NB I újonca, a Veszprémi KKFT. Már az első hazai bajnoki időpontja is megvan: szeptember 12-én a Telekom Veszprémet fogadják Tombor Csaba tanítványai a Veszprém Arénában.

Június elején derült ki, hogy a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt előző szezon (2019/20) NB I/B nyugati csoportjának bajnokaspiránsa, listavezetője feljutott az élvonalba. A Veszprémi KKFT gárdája hétfőn pedig megkezdte a felkészülést története első NB I-es idényére.

Ahogy azt Tombor Csabától, a gárda vezetőedzőjétől megtudtuk, nem volt komolyabb jövés-menés a csapatnál, igyekeztek megtartani tehetséges fiataljaikat, együtt tartani a magot, s ez többé-kevésbé sikerült is.

Öt játékos távozott Veszprémből: Szmetán Máté Balatonfüredre igazolt, Radvánszky Zsolt a NEKA-hoz, Boros Balázs a Budai Farkasokhoz, Szép Milán külföldön folytatja pályafutását, Szász Zsolt pedig a klub kötelékében marad, a kapuban.

Négy kézilabdás érkezik a keretbe: Borbély Ádám válogatott kerettag kapus Tatabányáról, Tóth Attila Egerből, Szakály Benedek a Ferencvárostól, míg Vajda Huba Balatonfüredről kölcsönbe.

– Hiába játszottam sok évig az NB I-ben, edzőként én is újonc leszek. Korábban segédedzőként dolgozhattam Xavi Sabaté mellett a Telekom Veszprémnél, azonban nem hárult rám különösebb teher. A felelősség most viszont engem és edzőtársaimat, Fazekas Nándort és Elek Lászlót illeti. Közösen dolgozunk azért, hogy céljainkat, álmainkat megvalósítsuk – fogalmazott Tombor Csaba. A tréner hangsúlyozta, nemcsak az edzői stáb, hanem a játékosok is extra motiváltak, akiket alacsony, mindössze 22 éves átlagéletkoruk dacára, képesnek tart a legfontosabb feladat, a bennmaradás teljesítésére.

Tombor edző szerint a koronavírus-járvány miatt az NB I idei mezőnye valamelyest meggyengült, több légiós is távozott. Öt-hat együttest pedig komoly riválisnak tart, amelyek ellen reális eséllyel veheti fel a versenyt fiatal alakulata.

– A jelenlegi erőviszonyokat látva a Budakalász, a Dabas, az Orosháza, a Cegléd vagy az Eger ellen kell majd megharcolnunk az NB I-es tagság megtartásáért. Persze ez a helyzet gyorsan változhat, egy-egy sérülés például alaposan felforgathatja a csapatok keretét – mondta a szakember.

Tombor Csaba hangsúlyozta, az fontos tényező minden együttes életében, hogy gyakorlatilag március közepe óta nem voltak tűzben a játékosok. A négy hónapos kihagyás a mezőny minden tagját érinti.

– Újoncokként, fiatalokként a játék minden szegmensében fejlődnünk kell, hogy felvegyük a versenyt az élvonalbeli gárdákkal. Hétről hétre stabil, kiegyensúlyozott teljesítményre kell törekedni, és meglehet, hogy ez sem lesz elég egy-egy győzelem megszerzéséhez. Nagyon bízunk azonban benne, hogy a sikerhez szokott veszprémi nézők támogatnak majd bennünket. Szeretnénk lelkesedésünkkel, elszántságunkkal, alázatunkkal meg­győzni a drukkereket, hogy érdemes miattunk is kilátogatni az arénába – mondta.

A VKKFT hétfőn koronavírusteszten vett részt. A klub tájékoztatása szerint mindenki negatív lett. Ezt követően állt munkába a csapat. A napi edzéseket a Házgyári úti munkacsarnokban végzik majd, viszont mérkőzéseiket a Veszprém Arénában játsszák. A sorsolás szerint Dabason kezdik majd a bajnokságot, első hazai találkozójukat – a sors fura fintora folytán – a Telekom Veszprém ellen vívják a Veszprém Arénában. Addig is hét edzőmérkőzés, valamint egy felkészülési torna vár a VKKFT-re. Először július 22-én a Balatonfüredi KSE vendégeként játszanak tesztmeccset 18 órai kezdettel az Eötvös-iskola tornacsarnokában.