Blagotinsek kiválóan érzi magát a védelem közepén

Alex Dujsebajev és Uladzislau Kules hatástalanítása az egyik legfontosabb feladatunk a Kielce elleni rangadón, amely számunkra különösen fontos, hiszen most magunk mögé utasíthatnánk az egyik legnagyobb riválisunkat a Bajnokok Ligája-csoportban – hangsúlyozta Blaz Blagotinsek, a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttes beállója.

A hátunk mögött hagyott fordulóban a Meskov Breszt elleni győzelem kulcsa a Blaz Blagotinsek és Borut Mackovsek irányította védekezés volt. A Telekom Veszprém a feszes hátsó alakzatnak köszönhetően 31-25-re nyert.

– Jól érzem magam a védelem közepén, főleg azért, mert hisz bennem az edző is – kezdte Blaz Blagotinsek, akivel a szombati, roppant fontos, Kielce elleni rangadó előtt beszélgettünk. – A csapatunkba több kiváló védekező játékos is tartozik, s a két középső védő, vagyis a hármasok attól függően változnak, milyen támadók érkeznek ellenünk, kiket kell hatástalanítani, kikre kell jobban összpontosítani. Persze az is előfordul, hogy eltervezünk valamit, aztán változtatni kell, de ez benne van a játékban – magyarázta a szlovén válogatott játékos.

A 25 esztendős Blagotinsek kitért rá, nagyon szeret gólt lőni és támadni is. Úgy fogalmazott, ő még abban a korban van, amikor nemcsak védekezni, hanem támadni is szeretne, ezzel együtt minél több gólból kivenni a részét.

– A csapaton belül óriási a konkurencia, ezért igyekszem kihasználni minden lehetőséget, amikor támadásban is pályán lehetek. Igaz, az utóbbi pár hétben volt egy kisebb sérülésem, négy-öt hétig fájt a vállam, és ez meg is látszott a teljesítményemen, úgy érzem, kissé visszaesett a formám is – tudtuk meg.

A világbajnoki bronzérmes játékos kitért arra is, tisztában van vele, milyen fontos ütközet vár rájuk szombaton a PGE Vive Kielce ellen. A Telekom jelenleg harmadik helyen áll a csoportjában, tíz ponttal a THW Kiel és a Montpellier mögött, de a lengyel bajnoknak is éppen ennyi egység szerepel a neve mellett. Amennyiben a Veszprém hazai pályán legyőzi a Talant Dujsebajev vezette gárdát, úgy két pont előnyt szerez, s ezzel továbbra is versenyben marad az élcsapatokkal.

– Fizikailag rendkívül erős, alaposan felkészített társaság a Kielce, kimagasló képességű játékosokkal. A mérkőzés egyik kulcsa az lesz, miként tudjuk hatástalanítani az odavágón is tizenegy gólt szerző Alex Dujsebajevet, de említhettem volna Uladzislau Kulest vagy az irányító Igor Karacicot is. Nem elég jól védekezni, a maximumot kell adni, okosan, bölcsen kell kézilabdáznunk, és minimalizálnunk kell a technikai hibákat is. A Kielce különösen jó formát mutat, az előző fordulóban tíz góllal győzte le a címvédő Vardar Szkopjét (35-25 – a szerző) – hangsúlyozta a beálló.

Ritkán fordul elő, hogy Blagotinsek elveszítené a fejét a mérkőzéseken, de egyáltalán nem azért, mert halvérű lenne, s nem hozza lázba a találkozó.

– Ezer fokon égek minden meccsen. Azt gondolom, szív nélkül nem lehet és nem is érdemes játszani. Ám mindemellett igyekszem hideg fejjel gondolkodni, nem szeretem kimutatni, hogy mit érzek legbelül. Az viszont, hogy David Davis rendkívül vehemens, ezer fokon ég minden pillanatban, nekünk is jó. Elképesztően jól tud minket motiválni – mondta.

Blago, akit a társak és a szurkolók is így becéznek, elárulta lapunknak azt is, szabadidejében szívesen fotózik, és a filmezés is érdekli. Média szakos iskolát végzett, ahol a social media, a filmkészítés, fotózás rejtelmeit is elsajátította. Régebben drónnal is sokat filmezett, azt mondta, leginkább azért, hogy az emlékeit megörökítse. Édesapja egyébként saját filmes családi vállalkozást vitt, de most már szívesebben jön Veszprémbe szurkolni a fiának, hiszen Celje alig háromórányi autóút Veszprémtől.

– Még két forduló maradt 2019-ben a BL-ből. Nem titok, mindkét összecsapáson, a Kielce és a Vardar ellen is, győzni szeretnénk, hogy bizakodva fordulhassunk a tavaszra – zárta a beszélgetést.