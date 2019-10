David Davis: Mindenki nyugodjon meg!

Az elmúlt három évtizedben ezelőtt mindössze négyszer fordult elő korábban, hogy zsinórban három tétmérkőzésen kikapott a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttese.

Rég nem látott negatív szériát produkált a Telekom Veszprém az elmúlt tíz napban. Előbb a Bajnokok Ligájában hazai pályán 37-31-re kikapott a THW Kieltől, majd Montpellier-ben 23-18-ra maradt alul. Ezután jött az igazán váratlan meglepetés, miután a SEHA-Ligában az Eurofarm Rabotnik is legyőzte 26-24-re.

Mint azt Lang Zoltántól, a veszprémi kézilabdásokkal foglalkozó statisztikustól megtudtuk, 1984-ben még Kaló Sándor vezetőedzősége alatt történt először hasonló, majd 1992-ben Joósz Attilával vesztett sorozatban három meccset a bakonyi együttes. Ezt követően Zdravko Zovko alakulata 2001-ben futott bele hasonlóba, majd tavaly, már David Davis vezetésével a Telekom Veszprém. Akkor a vesszőfutás a Tatabányával kezdődött (26-24), majd folytatódott a MOL-Pick Szegeddel hazai pályán (27-32), aztán a BL-ben a Rhein Neckar Löwen elleni hazai fiaskóval zárult (28-29).

– Remekül kezdtük az év­adot. Az előszezonban a felhozó meccseken azon voltunk, hogy megtaláljuk a lehető legjobb felállást, és a fiúk elkapják a fonalat. Tíz nappal ezelőttig minden úgy ment, ahogy azt elképzeltük – magyarázta a Telekom Veszprém szakvezetője, David Davis. – A Kiel-meccs azonban radikálisan mindent felforgatott. És az­óta is folyamatosan változik a helyzet. Másfél hónap munkáját döntöttük romokba. Addig biztos kézzel lőttük a góljainkat, az utóbbi két mérkőzésen azonban nehezen váltjuk gólra a helyzeteinket, ellenben könnyű találatokat kapunk. Mindezek dacára nem aggódom, ugyanis hiszek az elvégzett munkában – szögezte le.

David Davis azt mondta, az viszont egyáltalán nem tetszik neki, amit a csapat most kifelé üzen a játékával a szurkolóknak, az ellenfeleknek. Tapasztalata szerint az előszezonban mindenki hajtott, harcolt, a kellő harcosságot most viszont hiányolta.

Arra a kérdésre, a gondokat okozhatja-e az, hogy a gárdát túl sok sztár, egyéniség alkotja, Davis mester egyértelműen nemmel felelt.

– Nagy László és Momir Ilics visszavonulása után új éra kezdődött a társaság életében. Új csapatot kell építenünk és ez az építkezés még jelenleg is zajlik. A fontos emberek helyét át kell venni valakinek, és ez még nem történt meg. A téglákat nem én egyedül rakom egymásra, hanem abból mindenkinek ki kell vennie a részét. Most a dolgok egyáltalán nem a szánk íze szerint alakulnak, de ezt csak együtt, csapatként oldhatjuk meg – hangsúlyozta. A tréner azt kérte, mindenki nyugodjon le, ne türelmetlenkedjen és bánjon óvatosan a szavakkal.

– Krízis van Veszprémben? Ki mondja ezt? Azok, akik az idény elején azt jósolták, hogy mi vagyunk a Bajnokok Ligája első számú favoritjai. Azok, akik tavaly a PSG-t a BL legnagyobb várományosának tartották. Azok, akik temették a Barcelonát a szegedi vereség után, most meg a hétvégi sikere után ismét magasztalják. Azok, akik három vereség után most egyből hátrébb sorolnak minket. Már a BL kezdetén is megmondtam, öt-hat forduló után tudunk tisztább képet kapni a csapatokról. Még csak a szezon elején járunk, mindenki nyugodjon meg! – tette hozzá.

Davis edző magára vállalta a felelősséget és kijelentette, ha bűnöst keresne bárki, akkor az ő maga. Viszont azt is kérte, tíz nap után senki ne dobja be a törölközőt, hiszen innen még fel lehet és fel is kell állnia a csapatnak.

– Európában és a hazai bajnokságban is kiegyenlítődtek az erőviszonyok. Egyre nehezebb nyerni, bárhol járunk is, nincsenek lefutott találkozók. Persze az okos mindig előrelát. Amikor vesztésre állunk mindent, és még egyszer mondom, mindent megteszek, hogy megforduljon a eredmény. Utálok veszíteni. Sőt, gyűlölök veszíteni. Kérdezzék meg bármelyik játékosom, milyen vagyok olyankor. Nyerni azonban nem lehet egyenként, személyenként. Csakis csapatban lehet, alkalmazkodva, segítve a másikat – mondta el. A szakvezető Kentin Mahéról is beszélt, aki önmagához képest idegesen, feszülten kézilabdázott az elmúlt hetekben. Az edző szerint mindenki annyi játékpercet és lehetőséget kap, amennyit edzésen kiharcol és hogy valóban frusztrált lenne-e Mahé, arról inkább őt kellene megkérdezni.

Mirsad Terzic arról beszélt, miért jó az, hogy Lékai Máté csapatkapitányt Sterbik Árpáddal, Andreas Nilssonnal helyettesként segítik.

– Sokféle nációt kell csapattá gyúrni, és mi mind a négyen más-más mentalitásúak vagyunk. Tudom, hogy most sokakban megingott a bizalom, és a szurkolók ilyenkor képesek megőrülni, de ahogy a jóban, úgy a rosszban is össze kell tartanunk. Csakis együtt vagyunk képesek megoldani ezt a helyzetet – húzta alá.