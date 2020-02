Dolgoznak a Hoya kosárlabdacsapatának megerősítésén

Az elmúlt hetek eseményei után átértékelték az alapszakaszra vonatkozó céljaikat a Hoya Pannon Egyetem Veszprém NB I/B-s kosárlabdacsapatánál. A legjobb nyolc közé jutás most az elvárás, de a szakmai vezetés úgy véli, akár innen is megnyerheti a bajnokságot a társaság.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, két hete hat vereséget követően lemondott Mérész Csaba vezetőedző. Vele együtt távozott és szerződése felbontását kérte Körtélyesi Gergely is. A vezetőség két játékost felmentett a munkavégzés alól, Kovács Ádám és Mucza Tamás kikerült a keretből.

A múlt héten a klub első emberei már gőzerővel azon dolgoztak, hogy a szakvezető utódját megtalálják, végül Nikola Lazic szerb szakember kapott megbízatást.

Baksa Szabolcs az idén nyáron csatlakozott a veszprémi csapathoz, Mérész edzőt és mostantól Lazic mestert is másodedzőként segíti.

– Nagyon nehezen éltem meg az elmúlt időszakot, Mérész Csaba távozása különösen megviselt. Az utánpótlásban még az edzőm volt, aztán csapattársak voltunk. Ezek olyan mérföldköveket jelentettek az életemben, amelyek alapvetően meghatározták a sportág iránti imádatomat – kezdte Baksa Szabolcs.

– Az átmeneti időszakot mind a szakmai stáb, mind a játékosok másképp élték meg, még ha közösen is kerestük az okokat. Nagyon jól kezdtük az idényt, hiszen 11-1-es mutatóval indítottunk, aztán belekerültünk egy vereségspirálba, amely lerombolta az önbizalmunkat, görcsössé tett minket és komoly mentális nehézségeket okozott. Pedig ezek a játékosok nem lettek rosszabbak, gyengébb képességűek. Inkább fejben kell újra helyre tenni a dolgokat és akkor végre megindulhatunk fölfelé – vélekedett a tréner.

Lazic edző csütörtökön csatlakozott a gárdához, ám egyelőre megfigyelői szerepkörben, a gyakorlásokat és a Honvéd elleni találkozón Baksa Szabolcs irányított, aki a karmesteri pálcát hétfőtől adta át.

– A hét edzésmunkája eléggé más volt, mint az eddig megszokottak. A játékosok igen komoly fizikai terhelést kaptak. Lazic edző játékfilozófiája a kőkemény, agresszív védekezésre és az abból való gyors indításokra épül. Úgy láttam, a játékosok is vevők az új szemléletmódra – hangsúlyozta Szabolcs, aki azt is kifejtette, a legutóbbi Honvéd elleni vereség egyértelmű oka a fáradtság volt.

– Betegségek és sérülés miatt mindössze heten játszották végig a Honvéd elleni összecsapást. Akadt olyan, aki 37 percet töltött a pályán csere nélkül. Sajnos azt látni kell, hogy hét felnőtt játékos kevés lesz a céljaink eléréséhez. Körtélyesi és Kovács kiválása után ráadásul elég alacsonyak lettünk. Mucza távozásával a fiatal játékosaink száma is megcsappant. Legutóbb Füzire tudtam csak számítani, mert Szűcs Péternek kifordult a bokája, aztán influenzás lett. A vezetőség azonban nem tétlenkedik, komoly erőket mozgósít annak érdekében, hogy megerősítse a keretet. A szabályok szerint február 21. délig igazolhatunk új kosarast – tudtuk meg.

A csapat számára viszont pénteken már itt az újabb kihívás, a MEAFC-Miskolc otthonában kell bizonyítania.

– Nehéz kihívás előtt állunk, hiszen a Miskolc hazai pályán mindenkire veszélyes. Győzelmi kényszer alatt állunk, mert egy újabb fiaskóval könnyen a középmezőnyben találhatjuk magunkat. Az elmúlt időszak eseményei miatt át is értékeltük az alapszakaszra vonatkozó céljainkat. Most nem a helyezés, vagy a pályaelőny kiharcolása a fontos, hanem az, hogy a legjobb nyolc közé jussunk.

Április elejére közel top formába szeretnénk lendülni. Ez a csapat arra is képes, hogy akár a nyolcadik helyről megnyerje a bajnokságot. De ezt el is kell hinnie magáról. Nemcsak a szurkolóknak és nekünk kell ezt tudni, hanem a játékosoknak is – húzta alá a szakember.