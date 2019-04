Emberfeletti produkcióval fél lábbal a négy között a Telekom Veszprém

Az évad legkiválóbb teljesítményével, Mikler Roland varázslatos védéseivel, Petar Nenadics vezérletével idegenben szerzett hat gólos előnyt a Telekom Veszprém a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. Fél lábbal a kölni négyes döntőben érezheti magát a bakonyi alakulat.

Flensburg-Telekom Veszprém 22-28 (15-15)

Flensburg, 6000 néző. V.: Horacek, Novotny (csehek). SG Flensburg-Handewitt: Buric – Svan 3, Röd 1, Karlsson, Hald 2, Lauge Schmidt 2, Jondal 5 (2). Csere: Gottfriedsson 1, Golla 1, Glandorf 5, Wanne, Jeppsson 1. Edző: Maik Machulla.

Telekom Veszprém: Sterbik- Gajic 1, Nagy 2, Lékai 3, Blagotinsek, Ilics 2, Manaszkov 2. Csere: Mikler (kapus), Mackovsek 3, Nilsson 6, Terzic, Nenadics 1, Tönnesen 2, Mahé 2, Strlek 2, Marguc 2. Edző: David Davis.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/2, ill. 3/1.

Már a négy közé jutás a tét a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, ahol a Telekom Veszprémnek a kölni négyes döntőért a német bajnoki címvédővel, a Flensburggal méri össze erejét.

A két együttes eddig tíz alkalommal találkozott egymással: a Veszprém ötször, a Flensburg háromszor nyert, kétszer döntetlenre végeztek. Legutóbb az előző idényben, a BL csoportkörében mérték össze erejüket, hazai pályán a Telekom 28-27-re nyert, idegenben pedig 31-31-es végeredmény született.

Az elmúlt években a Flensburg egyszer már csúcsra ért: a 2013/14-es szezonban megszerezte a robotkart, vagyis megnyerte a Bajnokok Ligáját. A rá következő évben a német gárda a legjobb tizenhat között búcsúzott, de utána rendre a negyeddöntő jelentette számára a végállomást. Jelenleg az egyetlen német együttes, amely még versenyben maradt.

A hazaiak góljaival indult a találkozó, Blagotinsek kiállításakor 3-0-ra állt a meccs. A Veszprém első gólját Lékai szerezte, talpról (3-1).

Mackovsek brutális átlövéssel szépített, azonban Jondal hetesével megint két gól volt közte. Kiegészült a Veszprém: előbb Manaszkov, aztán újra Lékai vette be Buric kapuját.

A következő percekben fej, fej mellett haladtak a küzdő felek: a Veszprém gyors gólokkal tartotta a lépést. A 15. perc hozta az első jelentős fordulatot, Sterbik remek védését követően előbb Ilics átlövésével először szerzett vezetést a Veszprém, majd Lékai szerzett labdát és 6-8-ra alakult az állás.

Ilics legszebb napjait idézte mind védekezésben, mind támadásban, 9-6-os veszprémi vezetésnél a hazaiak időt kértek (18. perc).

Terzic második két percét kapta, az emberelőnyben Golla szépített. Mahé első találatára gyorsan érkezett a válasz, ám Manaszkov a szélről visszaállította a különbséget (9-12).

Svan is feliratkozott a góllövők közé, majd Blagotinsek kapott újabb kisbüntetést, aztán Glandorf hozta fel egyre a csapatát. Nem sokáig örülhettek a hazaiak az emberelőnynek, mert a túloldalon Gollát is kiszórták, de így is egyenlített a Flensburg (25. perc: 12-12).

Egyetlen percre visszavette a vezetést a házigazda, ám a Telekom ezt nem hagyta annyiban: kiváló védekezéssel, attraktív támadójátékkal egalizált és fordított (14-13). A félidő végén Burics kapus mentette meg a Flensburgot a hátránytól (15-15).

Mikler védéssel folytatódott a szünet után a játék, aztán Nagy harcolt ki hetest. Mahé alaposan becsapta Buricsot. Mikler parádéjának köszönhetően Mackovsek lőtt ziccert, Margucé sajnos kimaradt. Jondal lódult meg (16-17), majd a szélső hetest is lőhetett, azonban Mikler eszén nem tudott túljárni. Nenadics találatával három góllal vezetett a Telekom (39. perc: 16-19).

Nilsson negyedik gólja után a Flensburg időt kért (16-20). Wanne lőhetett hetest, Mikler azonban lehúzta a rolót.

A Veszprém úgy játszott, ahogy egész évben vártuk, nagyszerű figurák, ötletes variációk végén a 44. percben 16-22-re alakult a derbi. Kapust cseréltek a németek.

Kilenc perces gólcsendet tört meg Lauge Schmidt, azonban a Telekom vezetését semmi sem veszélyeztette. Machulla edző a 46. percben kockáztatott, harmadik idejét is beáldozta, hátha rendbe tudja szedni tanítványait.

Mikler földöntúli produkciót nyújtott, Nenadics teljesítményére pedig a szenzációs volt a legjobb kifejezés. A hajrához érve zsinórban hármat vágott a Flensburg, 20-24-nél Davis edző is magához rendelte övéit. Az utolsó percekre visszatért Lékai, azonban hiába dolgozta ki a jobbnál jobb helyzeteket a veszprémi együttes, Bergerud kapus komoly tartást adott a csapatának.

Nyolc percnyi góltalanság után Tönnesen találatát jegyezhettük fel (55. perc: 20-25). Ez a gól aztán újabb lendületet adott a társaságnak, Mikler emberfeletti teljesítményével, szigorúan záró védekezésével és újabb kiváló gólokkal 21-28-ra ellépett.

Glandorf szépített, s bár az utolsó percben már több gól nem esett, a Telekom Veszprém az idei évad legkiválóbb produkciójával hat gólos előnnyel várhatja a visszavágót és fél lábbal a legjobb négy között érezheti magát.

A meccs után David Davist és Mikler Rolandot kérdeztük

handballveszprem.hu handballveszprem.hu

David Davis: – Mindenki nagyon koncentrált volt, sikerült megvalósítanunk, amit elterveztünk. Nagyszerű, briliáns meccset játszottunk, Nagyon boldogok vagyunk, de tisztában vagyunk vele, hogy még vár ránk egy komoly visszavágó. A fiúk kapnak egy nap pihenőt, de aztán folytatjuk a felkészülést, az edzéseket, mert a Flensburgot nem szabad félvállról venni senkinek.

Mikler Roland: – Álomszerű félidőt produkáltunk elől is, hátul is. A célunk legalább az iksz volt, de ezt a különbéget senki sem gondolta volna. Eleget lőttünk ahhoz, hogy elégedettek lehessünk, azonban szombaton 0-0-ról kezdődik majd a mérkőzés. A Flensburg a világ egyik legjobb csapata, meg akar majd verni minket, ezért nagyon oda kell figyelnünk. Nem szabad elhinnünk, hogy már Kölnben vagyunk, a Final Fourban, otthon is bizonyítanunk kell.