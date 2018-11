Ezúttal remekül játszott a veszprémi kézilabdacsapat

Az idegenbeli botlás után megsemmisítő verést mért svéd vetélytársára a Telekom Veszprém szombaton a kézilabda Bajnokok Ligájában. A hazaiak nagyon pörögtek, miközben a közönség egy része tüntetett, illetve egymással foglalkozott.

Telekom-Kristianstad 36-27 (20-14)

Veszprém, 5000 néző. V.: A. Konjicanin, D. Konjicanin. Telekom Veszprém: STERBIK – Gajic 2, TÖNNESEN 8, Lékai 1, BLAGOTINSEK 1, MACKOVSEK 3, Strlek 3. Csere: Mikler (kapus), TERZIC, Mahe 4 (4), NILSSON 4, Jamali 1, Nagy 1, NENADIC 5, Manaskov 3. Edző: David Davis. IFK Kristianstad: Kappelin – CHRINTZ 8 (3), Moen 5, ARNARSSON 4, Henningsson 1, Gudmundsson 4, Ehn 3. Csere: Larsson (kapus), Canellas, Freiman, Einarsson 1 (1), Hallen 1, Nyfjall, Hansson. Edző: Ola Lindgren.

Kiállítások: 12, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 5/4.

Hazai pályán folytatta a Bajnokok Ligája csoportkörét a Telekom Veszprém, amely azt a Kristinstadot fogadta, amelytől az előző körben Svédországban – nem kis meglepetésre – kikapott. A hazaiak keretébe visszakerült Momir Ilic, ezúttal Gasper Marguc maradt ki.

A szokásoktól eltérően a meccs előtt nem telt meg teljesen az aréna, a csapatok bemutatásánál a teljes kapu mögötti szektor üres volt, a B közép így fejezte ki nemtetszését a bakonyiak idei gyenge szereplése miatt. A drukkerek a kezdő dudaszót követően foglaltak helyet, a hagyományos piros mezek helyett feketébe öltözve.

Egymás hibáiból éltek a csapatok a találkozó első perceiben, a svédek szereztek vezetést, majd jött két hazai gól. Sterbik két ziccert is védett, háromra nőtt a veszprémi előny, 4-1.

Tönnesen növelte tovább a különbséget. A B közép továbbra sem szurkolt, a többi néző lelkesen hajtotta kedvenceit. Emiatt volt is némi nézeteltérés a táborok között, hihetetlen módon sokszor egymással foglalkoztak a különböző szektorok.

Mahe értékesített hetesével a 11. percben 7-3-ra vezetett a Telekom, ekkor már a teljes aréna buzdította a hazaiakat. Két találattal válaszoltak az emberelőnybe kerülő svédek, Nagy lőtte be a Veszprém nyolcadik találatát, 8-5. Nem sokkal később ismét négyre hízott a hazai előny.

A 18. percben Mahe megint büntetőből volt eredményes (11-6), időt kértek a vendégek. Működött a Telekom védekezése, nem úgy a Kristianstadé, amely rengeteg technikai hibát vétett mind támadásban, mind a saját kapuja előtt.

Tönnesen negyedik gólját jegyezte, majd Strlek robogott, Lindgren kénytelen volt újra időt kérni, a 24. percben 16-9 állt az eredményjelzőn.

Blagotinseket állították ki, de a bakonyiak így is eredményesek voltak, a svédek képtelenek voltak csökkenteni a különbséget.

Az első félidőben voltaképpen földbe döngölte a Veszprém vendégét, amely ehhez minden segítséget megadott hibáival. A bakonyiak elszántan, koncentráltan és pontosan kézilabdáztak, számos jó egyéni teljesítményt bemutatva. A svédeknél egyedül Gudmundsson volt dicsérhető.

A második játékrész egy Nenadic-góllal indult. Iszonyatosan kemény volt a bakonyi védekezés, a svédek négy percig nem találták az utat a hálóba, 22-15.

Tönnesen már hat találatnál járt, Manaskov is eredményesen mutatkozott be, 24-16. A macedón szélső nem sokkal később kínai figurából talált be, kilenccel vezetett a házigazda.

Sterbik is megtette a magáét a kapuban, Tönnesen pedig egyszerűen megállíthatatlan volt. A félidő fele még hátravolt, de már csak az volt a kérdés, mekkora lesz a különbség a végén. A Telekom igyekezett maximálisan kiszolgálni a közönséget, érezve, sokkal tartozik ennek a tábornak.

A 48. percben 28-20-at mutatott az eredményjelző. A véghajrá előtt kettős emberhátrányban is játszott a Veszprém, a nagyon elszánt Nenadicot azonban ez nem akadályozta meg a gólszerzésben.

Három perccel a végső dudaszót megelőzően 34-26 volt az állás, a 10 közte nem lett meg, de így is több mint magabiztos sikert aratott a Veszprém

A szurkolók „ez a csapatunk” skandálással köszöntötték kedvenceiket. Úgy tűnt, ismét egymásra talált az együttes és tábora, igaz, utóbbi elég megosztottá vált, ami elég furán hatott ebben a csarnokban.

David Davis: – Mindenkinek szeretnék gratulálni, a szurkolóknak, a városnak, a klubnak. Nem volt könnyű dolgunk mostanában, de keményen dolgoztunk, ez a győzelem most olyan nekünk, mint egy nagy tábla csokoládé. Éreztük, hogy változtatni kell a csapaton, elégedett vagyok a játékkal, a hozzáállással, a játékosok nem ismertek elveszett labdát. Boldog vagyok, tökéletes találkozót játszottunk, holnaptól viszont dolgoznunk kell tovább.

Sterbik Árpád: – Az utóbbi időben sok fontos meccsen szerepeltem a Kristianstad ellen, tudtam, hogy nem könnyű ellenük. Örülök a mai sikernek, főképp azért, mert ugyan akadtak hibák, de maximálisan helytálltunk. Remélem, ezen az úton folytatjuk tovább.

Ola Lindgren: – Gratulálok a Veszprémnek, jobbak voltak nálunk már a meccs elejétől kezdve. Sok problémánk volt a védekezéssel, a hazaiak megtalálták a lyukakat. Igyekeztünk sokat futni, nyomás alatt tartani az ellenfelet, de ez ma nem sikerült. Amikor nyolc-kilenc gólra nőtt a különbség, már nem volt esélyünk szorosabbá tenni a küzdelmet. Keményen dolgozunk ezzel a fiatal csapattal, megtiszteltetés, hogy ilyen helyen pályára léphetünk. További sok sikert kívánok a Veszprémnek.

Valter Chrintz: – Gratulálok a Veszprémnek. A védekezésünk nem volt jó, mindenhonnan gólt tudtak lőni a hazaiak. Nem könnyű itt játszani, hiszen remek a csarnok hangulata, a 28 szerzett találat nem rossz, de sokat kell még tanulnunk.