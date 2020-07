Fokozott elővigyázatossággal készül az újrakezdésre a Telekom Veszprém

Nagy László, a csapat sportigazgatója szerint a rendhagyó szituáció miatt ezúttal szakmai tudásuk mellett józan paraszti eszükre is szükség lesz a felkészülés kezdetén.

Július 13-án tizennégy – közte afrikai és dél-amerikai – ország 20 kézilabdázója találkozik az alapozás első napján, így valóban érthető a nagyfokú óvatosság, számolt be róla az M4Sport honlapján.

A játékosoknak legkésőbb péntek éjfélig meg kell jelenniük Veszprémben, hiszen a szokásosnál is tüzetesebb orvosi vizsgálatok várnak rájuk, és hétfőn csak az kezdheti el a munkát, akinek friss koronavírustesztje negatív eredményt mutat.

„Amióta az eszemet tudom, a mostanihoz hasonló helyzettel soha nem találtam szembe magamat, így nem is tudom megmondani, hogy mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a csapatunk ismét egységet alkothasson és „nyerő” formába lendüljön. Bízunk abban, hogy minden játékos betartotta az írott és az íratlan szabályokat, miközben mi, a szakmai stáb tagjai azon fáradoztunk, hogy a lehető legjobban felkészüljünk az új kihívás kezelésére. Úgy érzem, hogy a szakmai tudásunk mellett ezúttal a józan paraszti eszünkre is szükség lesz” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Nagy László.

A hazai bajnoki küzdelmek szeptember 6-án kezdődnek, tíz nappal később pedig már a Bajnokok Ligájának nyitánya következik, amikor David Davis csapata a francia HBC Nantes vendégeként igyekszik rátalálni a márciusi jó formájára.

„A jelszó hétfőtől az óvatosság, a körültekintés a fokozatosság lesz – folytatta a sportigazgató. – A híreket hallgatva és az egészségügyi világhelyzet fordulatairól értesülve a vezérkarnak fokozott elővigyázatosságra kell berendezkednie, ugyanezt kérve, illetve elvárva minden játékosunktól. A kézilabda úgynevezett kontaktsport, ahol a test-test elleni küzdelem elkerülhetetlen, így nem is lehet távolságot tartani, ráadásul a játéktér sem szabadtéri. Folyamatosan tesztelni fogjuk a játékosokat, de azt is meg kell értetnünk velük, hogy a Veszprém Arénát elhagyva is minden előírást be kell tartaniuk.”

Nagy László, aki játékosként nem egyszer sérült meg és szorult rövidebb-hosszabb kényszerszünetre, végül arra hívta fel a figyelmet, hogy az újrakezdés után senki sem rohanhat ajtóstól a házba, mert a sietség és a túlzott igyekezet a visszájára fordulhat.

„A stadionokba visszatérő labdarúgók közül sokan sérültek meg, feltehetően azért is, mert még nem voltak kellőképpen felkészülve. Ebből is okulva kezdetben kis lépésekkel haladunk majd előre, a terhelést fokozatosan adagolva tervezzük meg az edzéseket. Nem kis öröm, hogy újra együtt az „Építők” családja” – hangsúlyozta a Telekom Veszprém egykori klasszisa.