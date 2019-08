Gólzáporos mérkőzéssel indította a szezont a Telekom Veszprém

Igazi örömjátékot hozott a Telekom Veszprém hivatalos idénynyitója az osztrák Bregenz ellen, ahol a hazaiak sikeréhez kétség sem férhetett. Bemutatkoztak az új fiúk is.

Telekom Veszprém-Bregenz 38-19 (21-8)

Veszprém, 4500 néző. V.: Horváth, Marton.

Az osztrák Bregenz ellen hivatalosan is megkezdte a 2019/20-as évadot a BL-döntős és magyar bajnoki címvédő, Telekom Veszprém.

A felkészülési mérkőzéseken nem jellemző, hogy közel telt ház várja a csapatokat, azonban a Veszprém Aréna majdnem megtelt, közel 4500 néző várta kíváncsian a szinte teljesen megújult bakonyi gárda bemutatkozását.

A kispadon David Davis vezetőedző mellett Carlos Perez másodedző és Nagy László sportigazgató foglalt helyet. Itt volt Momir Ilics is, aki ugyancsak edzőként tevékenykedik az alakulatnál, de ő a lelátón foglalt helyet.

Húsz játékost nevezett a szakvezető, s bár 22-es mezben Pawel Packowski is bekocogott a bemutatásnál, láthatóan még nem úgy mozgott, mint aki teljesen egészséges.

A nézők hatalmas tapssal fogadták a régi és az új fiúkat is, többek között a magyar válogatott Székely Mártont, az egyiptomi Omar Jahiát, a brazil Rogerio Moraest, a szerb Vlagyimir Cuparát, a dán Rasmus Lauge Schmidtet, vagy a montenegrói Vuko Borozant.

Annak dacára, hogy az osztrák bajnokság ötödik helyezettje kezdte meg a gólgyártást, a Veszprém gyorsan átvette a játék irányítását. A védelem közepén Blagotinsek és Borozan kezdett, mellettük Tönnesen, Terzic igyekezett hatástalanítani a támadásokat. A csapatok 3-3-ig követték egymást, aztán az egyre masszívabban védekező hazaiak fokozatosan elhúztak. A vendégek vezetőedzője 6-3-nál időt kért, hátha megtörheti a Telekom lendületét, azonban nem járt sikerrel. Strlek és Marguc közreműködésével villámgyorsan növelte góljai számát a Veszprém (10-4).

Negyedóra elteltével a nyári szünetről új frizurával visszatérő Nilsson és Mackovsek érkezett a védelem tengelyébe, elöl pedig Lauge Schmidt góljának tapsolhattunk. Egyre nőtt az olló, 21-8-cal ért véget a félidő.

A második felvonásban kissé magára talált a Bregenz, azonban a Veszprém így is magabiztosan vezetett. Elég jó benyomást keltett az ifjú Jahia, s Mackovsek is magára talált. Moraes áthatolhatatlannak tűnt hátul, míg Nenadics ott folytatta, ahol az előző szezon végén abbahagyta. Székely Márton is bemutatott több remek bravúrt, és végül a Telekom meggyőző fölénnyel, elégedetten hagyhatta el a pályát, 38-19-ra nyert.