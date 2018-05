Győzelemmel búcsúzott hazai közönségétől a Perutz

Az NB III-as labdarúgó bajnokság utolsó előtti fordulójának nyitómeccsén a Pápai Perutz FC két tizenegyest, egy kiállítást és négy gólt hozó bajnokin győzelemmel búcsúzott erre az idényre hazai közönségétől.

Perutz FC-Videoton II 3:1 (1:0)

Perutz stadion, 400 néző. V.: Jakab. Perutz FC: Szigeti – Bohner, Kozma, Domján, Böröczky – Baldauf, Somogyi, Németh L. (Jurik, 76.), Farkas, Szabó Zs. (Horváth T., 82.)- Szedlacsek (Koncsag, 85.). Edző: Marton Miklós. Videoton II: Hársfalvi – Róka, Vastag, Ujvári, Tarnóczi – Pápai (Horváth, 39.), Takács, Lőrincz, Burka (Laczkó, 93.), Kojnok – Gruber (Fellner, 72.). Edző: Tímár Krisztián.

A pápai csapat azzal a szándékkal lépett pályára a péntek kora esti összecsapáson, hogy egy közönségszórakoztató, jó játékkal és természetesen győzelemmel köszöni meg szurkolói egész éves biztatását. Ebben Marton Miklós négy meghatározó játékosára sem számíthatott, Hanzl Máté, Skriba Máté és Nagy Bálint sérülés, Császár Attila eltiltás miatt volt kénytelen távol maradni. Marton edző váratlant húzott a kezdőcsapat összeállításakor, hiszen a kezdőbe nevezte a saját nevelésű hálóőrt, Szigeti Ákost és a szezonban kevés lehetőséghez jutó Szedlacsek Balázst is. A találkozót nagy elánnal kezdte a hazai gárda és mindjárt az első percekben a figyelem középpontjába került Jakab Árpád játékvezető, akinek sípja előbb egy egyértelmű, majd egy vitatható büntetőnél is néma maradt: a második percben Németh Lászlót rántotta le Vastag a tizenhatoson belül, a bíró azonban továbbot intett. Hasonlóan cselekedett Szedlacsek esetében is, a támadó az ötödik perc végén Ujvárival ütközött.

Az első negyed óra végén aztán már a büntetőpontra mutatott a játékvezető, Böröczky beadása került át a hosszúra, majd Róka kezére pattant. A jogos tizenegyest Szabó Zsolt értékesítette, 18. perc: 1:0.

Az első félidőben további komoly gólszerzési lehetőség nem is alakult ki.

Fordulás után a Videoton is megkapta a maga büntetőjét, Domján labdavesztése után Horváth tört be a tizenhatoson belülre, majd látványosan elesett, amiért következhetett a meccs második tizenegyese. Ezt Lőrincz a balra vetődő Szigeti mellett a kapu jobb oldalába helyezte, 56. perc: 1:1.

Sokáig nem örülhetett azonban a Vidi, hiszen a 60. percben Baldauf beadását Szedlacsek bólintotta a hosszúba, megszerezve ezzel első gólját a harmadosztályban, 2:1.

Tíz perccel a lefújás előtt megfogyatkoztak a vendégek, Takács Martin Szabó Zsolt felrúgásáért megkapta második sárga lapját, és mehetett az öltözőbe.

A 3:1-es végeredményt a 86. percben a sérüléséből visszatérő, csereként pályára lépő Jurik Patrik állította be, aki Somogyi csúsztatását varrta fel a rövid felsőbe.

Összességében teljesen megérdemelt győzelmet arattak a pápaiak a fiatal fehérváriak felett.

Marton Miklós: – Megérdemelt győzelmet arattunk, a csapat mindent megtett azért, hogy ezt a mérkőzést megnyerje. A bajnokság végére elfogytunk, de egy rossz szavam sem lehet azokra, akik ma pályára léptek. A meccs elején legalább egy tizenegyes elmaradt, de három a magyar igazság, harmadikra befújta a játékvezető. Sajnos a szokásos buta gólunkat megint megkaptuk, de örülök, hogy ebből fel tudtunk állni és megnyertük a számunkra fontos találkozót.