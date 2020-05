Hat veszprémi játékost jelöltek az álomcsapatba

A szokásoknak megfelelően ötven jelöltre lehet szavazni a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2020/2021-es évadjának álomcsapatába, ahol a Telekom Veszprém hat játékossal képviselteti magát.

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) minden szezonban összeállít egy bő keretet az edzők, szakértők és szakírók segítségével, majd összesen tíz kategóriában szavazhatunk a legjobbakra. A hagyományos hét poszt mellett a legjobb védőre, a legjobb fiatal (1997 után született) játékosra, valamint a legjobb trénerre voksolhatunk.

Az ötven jelölt tizennyolc európai klubból érkezett, s nagy öröm, hogy a Telekom Veszprém alakulatából hat játékost is jelöltek a különböző kategóriákban. Sterbik Árpád a kapusok, Dragan Gajic a jobbszélsők, Manuel Strlek a balszélsők, Rasmus Lauge a balátlövők, Petar Nenadics az irányítók, Blaz Blagotinsek a védő specialisták között kapott helyet. David Davis vezetőedzőt pedig a trénerek között választhatjuk meg a legjobbnak. Ráadásul a korábbi bakonyi játékos, Szita Zoltán is felkerült a listára, a magyar válogatott átlövőre a legjobb fiatal kategóriában szavazhatunk. Érdekesség, hogy Blaz Blagotinsek akár a címét is megvédheti, hiszen tavaly a legjobb védőjátékos elismerést vehette át.

A másik magyar BL-gárda, a Mol-Pick Szeged játékosai sem hiányozhatnak a top 50-ből: Mikler Roland a kapus, Bogdan Radivojevics a jobbszélső, Jorge Maqueda a jobb­átlövő, míg Bánhidi Bence a beálló kategóriában kapott jelölést. Utóbbit ráadásul a megkérdezett edzők javasolták, vagyis őt látták a mezőny legjobbjának.

A hátunk mögött hagyott szezon nem csak a koronavírus-járvány miatt volt különleges, a BL mezőnyében érezhetően átrendeződtek az erőviszonyok. Ezt jelzi az is, hogy a tavalyi ötvenes listából Blagotinseken kívül mindössze a francia Paris Saint-Germain sztárja, Mikkel Hansen, illetve az északmacedón Vardar Szkopjéból Timur Gyibirov került be a legjobbak közé.

A szavazás május 26-án kezdődött meg az Európai Kézi­labda-szövetség hivatalos oldalán. A végeredményt a BL négyes döntője előtt, vagyis december végén hirdetik ki Kölnben.

Az álomcsapat jelöltjei, kapusok: Sterbik Árpád (Tele­kom Veszprém), Mikler Roland (Mol-Pick Szeged), Andreas Wolff (Kielce), Gonzalo Perez de Vargas (Barcelona), Niklas Landin (THW Kiel).

Jobbszélsők: Dragan Gajic (Telekom Veszprém), Bogdan Radivojevics (Mol-Pick Szeged), Niclas Eckberg (THW Kiel), Valentin Ghionea (Sporting CP), Blaz Janc (Kielce).

Jobbátlövők: Jorge Maqueda (Mol-Pick Szeged), Alex Dujsebajev (Kielce), Valentin Porte (Montpellier HB), Amine Bannur (Dinamo Bucuresti), Nedim Remili (PSG).

Irányítók: Petar Nenadics (Telekom Veszprém), Luka Cindric (Barcelona), Mikkel Hansen (PSG), Barisz Puhovszkij (Motor Zaporizzsja), Domagoj Duvnjak (THW Kiel).

Beállók: Bánhidi Bence (Mol-Pick Szeged), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Arcem Karalek (Kielce), Johannes Golla (Flensburg), Kamil Syp­rzak (PSG).

Balátlövők: Rasmus Lauge (Telekom Veszprém), Lukas Nilsson (THW Kiel), Sander Sagosen (PSG), Ante Kaduz (Dinamo Bucuresti), Vladiszlav Osztrusko (Eurofarm Rabotnik).

Balszélsők: Manuel Strlek (Telekom Veszprém), Hugo Descat (Montpellier HB), Tyimur Gyibirov (Vardar Szkopje), Sebastian Barthold (Aalborg), Diogo Branquinho (Porto).

Legjobb védők: Blaz Blagotinsek (Telekom Veszprém), Patrick Wiencek (THW Kiel), Henrik Möllgaard (Aalborg), Viran Morros (PSG), Thiagus Petrus (Barcelona).

A legjobb fiatalok: Szita Zoltán (Wisla Plock), Alexander Blonz (Elverum), Josip Sarac (Celje), Aleix Gomez (Barcelona), Andre Gomes (Porto).

A legjobb edző: David Davis (Telekom Veszprém), Xavi Pascual (Barcelona), Raul Gonzalez (PSG), Filip Jicha (THW Kiel), Magnus Andresson (Porto).