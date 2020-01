Hiába a szoros második félidő – nem sikerült behoznia a hátrányt a válogatottnak

Az Európa-bajnokság egyik esélyesének tartott Norvégia szenzációs első félidei játékával gyorsan eldöntötte a Magyarország elleni első középdöntős találkozót. A magyar fiatalok a második játékrészben jól tartották magukat, ám ez kevés volt a győzelemhez.

Norvégia-Magyarország 36-29 (20-12) Malmö, 12 ezer néző.

A középdöntő első mérkőzésén a korábbi világbajnoki ezüstérmes Norvégia ellen lépett pályára a magyar válogatott. Az északiaknak egy nappal több pihenőjük volt, s nem titkoltan ezen a plusz napon Izland ellen készültek. Úgy gondolták ugyanis, hogy a mieink nem tudják majd legyőzni Aron Palmarssonékat.

Norvégia ennek ellenére nem becsülte le a fiatal ellenfelet, nekiesett a fehér mezes alakulatnak: a 4. percben már 3-0-ra vezetett, Mikler első védését az 5. minutumban mutatta be, ám a góllal még mindig adós maradt a társaság. A Paris Saint-Germain irányítója, Sagosan is betalált, aztán a 7. percben végre megtört a jég és Máthé Dominik is feliratkozott a góllövők közé.

A találat azonban nem nyugtatta meg a mieinket, nagyon sok lövés mellé szállt, vagy Bergerud hatástalanította azokat. Időt is kért a magyar kispad, azonban nem igazán sikerült változtatni a játékon. A 9. percben Máthé kiállítását követően 9-2-re léptek el az Európa-bajnokság egyik favoritjának kikiáltott norvégok.

Sajnos tovább pörgött az északi csapat, minden támadást két, három gyors passz után igyekezett befejezni, a magyar védők képtelenek feltartóztatni a rohamokat. A 19. perchez érve 15-5 állt az eredményjelzőn.

Balogh lökete szédült be, ám újra emberhátrányba kerültek a mieink, Rosta ülhetett le két percre. Az időközben Miklert váltó Székely védéssel mutatkozott be, azonban Joendal hétmétéresét nem tudta megfogni.

A rémálomszerű első játékrészben annak örülhettünk, hogy az először lehetőséghez jutó Fekete Bálint rögvest az első helyzetét kihasználta. Persze azonnal jött a válasz, Reinkind verte meg Sipost lábbal (21. perc: 17-7).

Bánhidi szépített, aztán remek magyar védekezés után Ligetvári bombája talált utat a kapuba (17-9). Megint emberhátrányban játszott két percig Gulyás István csapata. Székely megbabonázta Joendalt, ki is maradt a büntető, az ellentámadás végén Nagy Bence faragott a hátrányon (25. perc: 17-10).

A jövő évtől Kielben kézilabdázó Sagosent is kiszórták a játékvezetők, az emberelőnyt Hornyák azonnal góllal nyitotta (19-12).

A félidő utolsó perceiben több lehetőséget elpuskáztak a mieink, a felzárkózás elmaradt, Johanessen szerezte a játékrész utolsó találatát (20-12).

Jól indult magyar szempontból a második etap, két gyors góllal férkőzött közelebb Norvégiához a csapatunk (20-14). Aztán Bánhidi találta el Röd-öt, s az arcon csapásért piros lappal kiállt.

A kezdeti örömünk gyorsan elszállt, az emberhátrányban visszaállt a nyolc gólos differencia (35. perc: 22-14). Reinkind kapott két perces kényszerpihenőt, Hornyák kanyarodott fel ügyesen.

Nagy Bence bátor játékával sikerült megint hatra faragni a hátrányt, aztán Sipos szerzett labdát, Bóka pedig folytatta hibátlan sorozatát, így aztán a 39. percben 23-18 állt az eredményjelzőn.

Székely mutatott be szép bravúrt, Rosta remek befejezésével pedig visszajöttek a mieink a meccsbe (40 perc: 23-19).

Magyar emberhátrány következett, Sipos ült le, Nagy Bence bivalyerős löketével próbálta tartani a lépést a csapat (25-20).

A várpalotai Ubornyák Dávid, aki veszprémi nevelésű, a 47. percben először lépett pályára az Európa-bajnokságon. Reinkind negyedik góljával, majd Joendal lódult meg, 28-20-ra alakult az állás.

Az utolsó tíz percben már csak a különbség mértéke volt kérdéses, ugyanis a gólarány a folytatás szempontjából különösen fontos lehet. Gyorsan, pontosan és precízen játszottak újra a norvégok, Sagosen hatodszor vette a magyar kaput (54. perc: 32-23). Gólra, gól volt a válasz, aztán Rosta használta ki a helyzetét és harcolt ki emberelőnyt (33-25).

Sagosen hetedszer kínai figura végén volt eredményes, majd Ligetvári bombáját jegyezhettük fel. Az 56. percben Ubornyák talált be, ez volt az első gólja az Eb-n.

Az utolsó percben Székely védett nagyot, Ubornyák pedig újra gólt szerzett és így 36-29-es vereséggel ért véget a találkozó.