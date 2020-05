Húsz focicsapat adott be megye I-es licenckérelmet

Ahogyan az NB I-es bajnokságon, valamint a Magyar Kupa-sorozaton kívül minden pontvadászat véget ért erre a szezonra, úgy a megyei futball sem folytatódik. Lássuk, hogy érinti megyénket a Magyar Labda­rúgó Szövetség (MLSZ) múlt hétfői döntése.

Sorozatunk első részében az MTD Hungária megyei első-, illetve másodosztállyal foglalkozunk.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az MLSZ elnöksége úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány miatt felfüggesztett bajnokságok közül egyedül az első liga, valamint a Magyar Kupa sorozata fejeződik be. Ezek mellett a női élvonalban is rendeznek néhány meccset, azokat, amelyek a nemzetközi kupaindulásról döntenek. A felsoroltakon kívül az összes pontvadászat azonnali lezárását jelentették be, a döntés természetesen a megyei bajnokságokra is vonatkozik.

– A tabellákat abban a helyzetben rögzítették, ahol a pontvadászatok befejeződtek. Ugyanakkor nem hirdetünk bajnokot és kieső sem lesz – összegzett lapunk kérésére Finta Péter, az MLSZ Veszprém megyei igazgatója, aki hozzátette: a megyei első osztály első helyén álló csapat, Veszprém megyében a Balatonfüredi FC, lehetőséget kap az osztályváltásra, jogosult nevezni az NB III következő szezonjára.

Finta Pétertől megtudtuk, hogy összesen 20 csapat, 16 megye I-es és négy megye ­II-es gárda adott be a következő idényre megyei első osztályú, amatőr licenckérelmet. – Egy­előre nincs versenykiírás a 2020/2021-es szezonra. Szeretnénk a szokásoknak megfelelően augusztus közepén kezdeni, de ez még sok mindentől függ – mondta a megyei igazgató, aki megjegyezte: a csapatok tarthatnak edzéseket és szervezhetnek felkészülési találkozókat, de csak saját felelősségre, ezek nem tartoznak az MLSZ hatáskörébe. Az egyesületeknek az általános előírások, a hatályos kormányrendeletek alapján kell eljárniuk. Az MLSZ az együttesek figyelmébe ajánlja orvosi bizottsága által összeállított anyagot, amely korosztályokra és szakágakra bontva ad részletes útmutatót a járványhelyzetben végzett labdarúgó-tevékenységekkel kapcsolatban.

Az MTD Hungária megyei első osztály rögzített tabellája (19 fordulót követően): 1. Balatonfüredi FC 54 pont, 2. Ajka Kristály 49, 3. Úrkút SK 45, 4. Tihanyi FC 42, 5. Balatonalmádi SE 36, 6. Fűzfői AK 36, 7. Badacsonytomaji SE Bonvino 25, 8. Ada-Bau Várpalotai BSK 24, 9. TIAC VSE 22, 10. Péti MTE 21, 11. Csetény SE 20, 12. Magyarpolány SE 18, 13. Gyulafirátót SE 18, 14. Devecser SE 13, 15. Sümeg VSE 10, 16. Herendi PSK 6.

A megye II pedig így állt: 1. Öskü FC 31, 2. Ugod SE 28, 3. Szentantalfa NVSE 24, 4. Csabrendek SE (egy meccsel kevesebb) 22, 5. Alsóörs SE 18, 6. Somló SC Somlószőlős 17, 7. Ősi PSK 16, 8. Csopak SC 11, 9. Taliándörögd (egy meccsel kevesebb) 11, 10. FC Zirc 11, 11. Peremarton SC Berhida 9, 12. Nemesvámosi LSE 2.