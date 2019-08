Idegenben kezdi az idényt a Perutz FC

Pápa A 2019/2020-as NB III-as labdarúgó bajnokság nyitányán Somogy megyébe, az újonc Balatonlelléhez utazik a Perutz FC.

Megyei, NB III-as, NB II-es valamint NB I-es csapattal is találkozott az öthetes felkészülés során a Perutz FC, a csapat mérlege két győzelem, egy döntetlen, két vereség volt. Lengyel Ferenc vezetőedzőt elmondása alapján az eredmény nem igazán foglalkoztatta az alapozás alatt, a legfontosabb az volt, hogy a régi és új játékosok megtalálják a közös hangot illetve sikerüljön a szakmai stáb által felvázolt két taktikai rendszert begyakorolni.

– Hat játékos távozott a nyár folyamán, Domján Roland, Kalász Milán, Zsirai Martin, Farkas Dániel, Vincze Ádám, Farkas Balázs, Irmes Zsolt valamint Bánki Máté pedig nálunk folytatja pályafutását – tekintett vissza Lengyel Ferenc.

– Azt szerettük volna, ha minden posztra legalább két játékosunk lenne, ez sikerült is. Úgy gondolom, fiatal, ígéretes jövő előtt álló labdarúgók folytatják nálunk. Erőnlétben, gyorsaságban, harcosságban, taktikai érettségben is előrelépést várok a tavalyi szezonhoz képest és azt, hogy az alap célkitűzést, a biztos bennmaradást teljesíteni tudjuk. A felkészüléssel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy amit ezalatt a rövid idő alatt el lehetett végezni, azt megtettük. Persze van még min dolgozni, a védekezésünket és a kontrajátékunkat is összeraktuk, a támadás-felépítéseken viszont van még csiszolni való.

Egészen a Kaposvár elleni utolsó edzőmeccsig elkerülték a sérülések a csapatot, aztán a Rákóczi elleni első félidőben egy ütközés következtében a pápaiak saját nevelésű játékosa, Szigeti Ákos súlyosan megsérült.

A kórházba szállítást követően kiderült, hogy a hálóőr négyes és hatos csigolyájából letört egy darab.

– Nagyon sajnáljuk Ákos sérülését, hiszen nemcsak a tavalyi szezon végén, hanem a felkészülés során is jó teljesítményt nyújtott, első számú kapusként számoltunk vele. A télen szerződtetett hálóőrünk, Bánki Máté még nem rendelkezik NB-s rutinnal, így nem volt más választásunk, egy héttel a rajt előtt új kapus után kellett néznünk. Keserű Bence személyében meg is találtuk az utódot, aki Győrből kölcsönbe érkezett hozzánk, sok ideje nem volt még a beilleszkedésre, egyelőre nem is tudom megmondani, vasárnap kinek a nevével kezdődik az összeállítás, erről még Pánczél Roland kapusedzővel egyeztetünk.

A Perutz nehéz sorsolást kapott, hiszen augusztus 4-én Balatonlellére utazik, majd a hazai nyitányon a megyei rivális Veszprém lesz az ellenfél.

– Játékoskoromban is az volt az általános vélekedés, hogy az újonc otthonában kezdeni sohasem könnyű – folytatta a pápai tréner. – Amikor még Pakson edzősködtem, meccseltem már Balatonlellén, egy igen hangulatos pálya található ott lelkes közönséggel, akik próbálják belehajszolni kedvenceiket a győzelembe. Ezért is nehéz mérkőzésre számítok, biztos vagyok benne, hogy 400–500 fős nézőközönség előtt a lelleiek szeretnének jó rajtot venni és győzelemmel öltözőbe vonulni. Ugyanakkor nekünk is fontos lenne már az első fordulóban megszerezni a három pontot mert akkor nagyobb önbizalommal várhatnánk a Veszprém elleni derbit.

A mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik.