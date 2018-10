Kemény csata előtt áll a Balatonfüred KSE

Izgalmas, kemény meccsnek ígérkezik a Balatonfüredi KSE és a Gyöngyös összecsapása, amelyet holnap rendeznek meg a férfi kézilabda NB I-ben.

Jó formában várja a Balatonfüred a derbinek ígérkező találkozót: a BKSE a múlt héten kilenc góllal nyert a Vecsés vendégeként, előtte – szintén nagyon magabiztosan – a Mezőkövesdet fektette két vállra. A két bajnoki között a Liga-kupában is sikeres volt a gárda, a csak magyar játékosokat felvonultató sorozat nyitányán a fürediek a Ferencvárost győzték le hazai környezetben, két góllal.

Mindez azt is jelenti, hogy a Balaton-parti csapat ebben a szezonban – leszámítva a MOL-Pick Szeged elleni mérkőzést – még hibátlan hazai környezetben. Most viszont valószínűleg alaposan meg kell izzadnia ahhoz, hogy ez így is maradjon.

– Fontos volt, hogy hozzuk az úgynevezett „kötelezőket”, és elinduljunk a pontszerzés útján – kezdte a beharangozó beszélgetést Csoknyai István, a BKSE szakvezetője. – Most egy bombaerős csapatot fogadunk. A Gyöngyös erős állománnyal rendelkezik, remekül igazolt, és jól is kezdte az idényt. Rendkívül gyors együttesről van szó, ha a visszarendeződésünk nem lesz jó, bajba kerülhetünk. A cseretaktikánkra is nagyon oda kell figyelnünk. Pokoli nehéz mérkőzést várok. Szerencsére mi is egyre jobbak vagyunk, és azt gondolom, hogy még bőven van potenciál a csapatban. Várom is, hogy egyszer csak robbantsunk – fogalmazott az edző, aki hozzátette: szinte biztos benne, hogy a végjátékban dől majd el a pontok sorsa.

A gyöngyösiek egy tízgólos sikerrel kezdték az idei pontvadászatot, majd legyőzték a Ceglédet és a Budafokot, a Dabassal ikszeltek, egyedül a Csurgó otthonában maradtak alul. A Heves megyei alakulatban több exfüredi is játszik, Gerdán Tibor, Varsandán Milán, Gábori Máté és Uros Vilovski is volt csapata ellen léphet szombaton pályára.

A fürediek – akiknél Kemény László felépült sérüléséből – a hatodik, a vendégek az ötödik helyről várják a holnap 15 órakor kezdődő találkozót.