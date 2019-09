Kent Robin Tönnesen nagyon bízik az idei csapatban

A kézilabda Bajnokok Ligájába egy év kihagyás után visszatérő THW Kiel lesz a Telekom Veszprém ellenfele szombaton az arénában. A főszereplők és a szurkolók egyaránt óriási csatára számítanak.

A német csapat gólzáporos döntetlennel kezdte a BL-idényt, a kieliek 30-30-at játszottak hazai pályán a lengyel Kielce ellen. A Telekom Veszprém elsöprő sikert aratott a nyitányon, az idén még a korábbinál is félelmetesebbnek tűnő bakonyi hengernek az ukrán HC Motor Zaporozhye volt az áldozata. A 40-28-as sikerből a házigazda norvég légiósa, Kent Robin Tönnesen hat találattal vette ki a részét, a jobbátlövőt a Kiel elleni felkészülés hajrájában kérdeztük, a rövid és hosszabb távú várakozások mellett természetesen a múltról is szót ejtve.

Egy tudatosan épített karrier állomásaként, immáron két éve van Veszprémben. Hogyan tudná összefoglalni ezt az időszakot?

– Ez egy hatalmas kaland, nagy álmom volt, hogy Veszprémben játszhassak, az arénában, ez előtt a fantasztikus szurkolótábor előtt. Nagyon büszke vagyok erre a remek időszakra, de inkább előre tekintek, és remélem, egy nap sikerül megvalósítani a nagy célt, megnyerni a Bajnokok Ligáját

Az előző szezon rosszul indult, edzőváltás is volt, de aztán sikerült visszahódítani a magyar bajnoki címet és a BL-ben is döntőt játszott a csapat. Hogy élték meg ezt a hullámzást önök, játékosok?

– Egy szezon közbeni edzőváltás mindig speciális dolog egy csapat életében. Nem volt könnyű dolgunk, sok hullámvölgyet éltünk meg, de a szezon végére visszajött a pozitív energiánk. Rengeteget dolgoztunk érte közösen, hogy a csapat újra visszanyerje a formáját. Visszatérve az edzőváltásra, David Davis nyilván sok új dolgot hozott magával, új rendszerben kezdtünk kézilabdázni, amelynek elsajátításához idő kellett. A folytatásban, azt gondolom, remekül játszottunk, nagyon bízunk benne, hogy azt a formát alapul véve idén még tovább tudunk fejlődni.

Idén újra bombaerősnek tűnik a Veszprém. A szurkolók bizakodnak, egyetlen kérdés foglalkoztatja őket. Na jó, talán kettő. Ezeket, gondolom, fel sem kell tennem…

– Nem, pontosan tudjuk, hogy miről van szó. Természetes és örömteli, hogy a drukkerek bizakodnak, mi is hiszünk magunkban. Minden meccset szeretnénk megnyerni, közben persze a legfőbb cél lebeg a szemünk előtt. Elhódítanánk végre a BL-serleget, de ugyanúgy bajnokok és a Magyar Kupa győztesei is szeretnénk lenni, ahogyan a SEHA Ligában is az élen végeznénk. Nagyon bízom benne, hogy összejönnek a nemzetközi terveink, itthon pedig felülmúljuk a Szegedet.

Amikor ideigazolt, mindenki azt kérdezte, milyen lesz Nagy László mellett/mögött játszani. Most felmerül a kérdés, milyen nélküle?

– László minden bizonnyal a valaha volt legjobb balkezes átlövő a sportág történetében, nagyszerű volt, hogy a poszttársa lehettem Veszprémben, sokat tanultam tőle. Például védekezésben, ahol ugye közvetlenül egymás mellett játszottunk. Ebben az idényben mindenképpen nehezebb a dolgunk nélküle, hiányzik a pályáról, viszont a kispadon ott van és igyekszik minden támogatást megadni a csapatnak. Én pedig azon leszek, hogy minél jobb formát mutassak a posztomon, jelenleg nagyon jól érzem magam, bízom benne, eredményes időszak előtt állunk.

Amikor majd visszavonul, milyen eredménysorral lenne elégedett? Mit látna szívesebben a neve mellett a Wikipédián, világbajnok vagy BL-győztes?

– Az igazság az, hogy nagyon szeretném megnyerni a Bajnokok Ligáját.

A sorozatban a THW Kiel a következő ellenfél. Mit vár a régi nagy rivális elleni szombati ütközettől?

– Nagyon kemény csatát várok. Egy fizikálisan erős, jól játszó csapat lesz a vendégünk. Ebben az idényben jól megy a Kielnek, biztosan nehéz dolgunk lesz, azonban mi játszunk itthon és mindenképpen nyerni szeretnénk.