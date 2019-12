Két régi ajkai is távozik

Több mint 14 év után távozik az FC Ajka labdarúgó együttesétől a korábbi csapatkapitány, akire eleinte ebben a szezonban is kezdőként számítottak, de aztán kikerült az NB II-ben szereplő alakulatból.

Pákai Gergő 2005 nyara óta erősítette az FC Ajkát, a védő végig alapember volt a zöld-fehér együttesben, s kétszer is bajnoki címet ünnepelhetett, 2007-ben és tavaly lett NB III-as első a csapattal.

A 35 éves játékos – aki a kapitányi karszalagot is viselte – az idei, immáron NB II-es szezont is kezdőként kezdte, de aztán a harmadik fordulót követően kikerült az együttesből, s a folytatásban egyetlen percet sem játszott, keretben is mindössze csak kétszer volt.

A klub most bejelentette, hogy a futballista felhagy profi pályafutásával, a felek szerződést bontanak.

Pákai mellett egy másik régi ajkai is távozik, Major Norbertet az NB III-as Veszprémmel hozták hírbe.

Nem folytatja ajkai karrierjét Szabó Norman sem, a nyáron igazolt hátvéd kevés játéklehetőséget kapott, így eligazol.