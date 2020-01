Kihozta magából a maximumot a Telekom

Európa legjobb utánpótláscsapatai között ezúttal két negyedik hely jutott a Telekom Veszprémnek a XXX. jubileumi Balaton Cupon.

Két korosztály nyolc-nyolc csapata versengett az idei Balaton Kupán, a serdülő és ifjúsági korosztályban. A meghívásos tornára a kontinens legjobb utánpótlás-nevelő akadémiáit, egyesületeit hívta meg a szervező, veszprémi klub.

A serdülőknél, a 2004/05-ös korosztályban nem várt nehézségekkel kezdődött a torna a hazaiak számára, hiszen megsérült a kapus Tóth Mihály, akinek a helyére muszáj volt egy másik hálóőrt szerezni.

Végül a győri Hoffmann Bálint sietett a Telekom segítségére, így ő ugrott be maródi sporttársa helyére.

– Helyenként kifejezetten jól játszott a csapatunk, ahhoz képest, hogy főleg első éves serdülőkre épül Rapatyi Tamás alakulata – kezdte értékelését Gulyás Péter, a Telekom Veszprém utánpótlásért felelős szakmai igazgatója. – Örömteli volt látni, hogy a Noszlopy iskolában szinte minden meccsünkön telt ház buzdította a fiúkat. Végül a negyedik helyet szerezték meg, ám nincs bennünk hiányérzet, jól küzdöttek, tették a dolgukat a fiatalok.

A kategóriát a magyar serdülő válogatott nyerte meg az RK Maksimir Pastela előtt.

A döntőben a magyarok 27-23-ra nyertek. A bronzmeccsen a szlovén RK Celje 28-23-ra győzte le a Telekomot.

Az All Star csapatba beválasztották Szabó Ákos balátlövőt is.

– Az ifiknél gyakorlatilag a teljes első sor kiesett kisebb, nagyobb sérülések, betegségek miatt. Továbbá Ivo Diaz vezetőedző nem számított az NB I/B-ben alapembernek számító, ám még mindig csak ifjúsági korú Palasics Kristóf kapusra, aki végig védte az őszi szezont és nem akartuk teljesen kilúgozni őt a tavaszi rajt előtt. Zoran Ilics, aki szintén a junioroknál meghatározó játékos, még szintén pályára tudott volna lépni, ám ő kisebb sérülés miatt nem vállalta a játékot – derült ki Gulyás Péter összegzéséből.

A szakmai igazgató hozzátette, nagyon színvonalas csatákat vívtak az ifik, mindenkivel kiélezett, szoros meccseket játszottak, és erőn felül teljesítettek azzal, hogy bejutottak a legjobb négy közé.

Ezt a korcsoportot a német Füchse Berlin nyerte meg, miután a fináléban 30-22-re megverte a katalán Barcelona együttesét.

A harmadik helyért a Telekom Veszprém 31-28-ra maradt alul a Celjével szemben. Az All Star csapatba Sisa Erhard balszélsőt választotta be a szakértő zsűri, aki az NB I/B-s junior gárdában is már rendszeres szereplő.

– Ténylegesen Európa egyik legjobb utánpótlástornáját rendezhettünk meg. Külön köszönet jár a V-Busznak, amely a résztvevő csapatok szállításában segítségünkre volt. Rengeteg színvonalas, nívós összecsapást láthattunk, ezeken sok-sok tehetség lépett pályára. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a Telekom Veszprém tovább építhette, mélyíthette nemzetközi kapcsolatait – hangsúlyozta Gulyás Péter.