Korábbi gólkirállyal kötött szerződést a VLS Veszprém együttese

Két új játékossal a keretében megérdemelt győzelmet aratott a VLS Veszprém, a megyei I. osztály listavezetője a Balatonlelle elleni tesztmeccsen.

VLS Veszprém–Balatonlelle 3-1 (2-1)

A VLS Veszprém alakulata az átigazolási időszakban két játékossal erősítette meg keretét. Somogyi Richárd Pápáról, míg Venczel Zoltán Sárvárról érkezett a királynék városába.

llés Lajos technikai vezetőtől megtudtuk, előbbit jól ismeri Pethő Tamás szakvezető, hiszen korábban Balatonfüreden is a játékosa volt. Venczel Zoltán pedig pápai nevelésű támadó, aki gólkirályi címet szerzett abban az esztendőben, amikor a Perutz visszaküzdötte magát az NB III-ba. Sárváron azonban megsérült, látszik és érezhető is játékán a kihagyás, ám jó úton halad, hogy visszanyerje régi formáját. Ezen kívül több veszprémi fiatalt is tesztelnek még.

A VLS a hétvégén magabiztos és szervezett játékkal múlta felül a Somogy megyei bajnokság tartalékos első helyezettjét.

Legközelebb február 5-én, kedden Tihanyban lépnek pályára este 18 órai kezdettel.

További felkészülési mérkőzések: február 13. Lipót–VLS Veszprém, Lipót, 18.00. Február 16. Perutz FC Pápa–VLS Veszprém, Pápa, 11.00. Február 23. VLS Veszprém–Ménfőcsanak, Veszprém, 11.00. Március 2. VLS Veszprém–Gyulafirátót, Veszprém, 11.00. Március 9. VLS Veszprém–Tatabánya, Veszprém, 11.00.

A megyei I-ben az első fordulót március 16-án rendezik majd, a Veszprém a Zircet fogadja.