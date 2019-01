Lékai Máté ismét jól játszott, sok gólt dobtak a balatonfüredi szélsők

Végig vezetve gyűjtöttük be a pontokat Katar ellen hétfőn a dán–német közös rendezésű férfikézilabda-világbajnokságon. A mieink védekezésben és támadásban is remek teljesítményt

Magyarország–Katar

32-26 (16-11)

Koppenhága. V.: Nachevski, Nikolov (macedón). Magyarország: Mikler – Hornyák 3, Balogh 3 (1), Lékai 5, Bánhidi 3, Bodó 4, Bóka 4. Csere: Székely (kapus), Nagy 3, Ilyés, Ancsin 2, Jamali 2, Ligetvári 1, Sipos, Császár 2 (2). Szövetségi kapitány: Csoknyai István és Vladan Matic.

A katariak legjobb lövői: Marzo és Sinen 5-5, Capote és Youssef 4-4.

Kiállítások: 16, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 6/4.

Mindkét csapat siker után lépett pályára, a mieink Angolát, a katariak Egyiptomot fektették két vállra az előző fordulóban, vasárnap.

Tartottunk a négy évvel ezelőtti vb-n ezüstérmes ellenféltől, ennek ellenére sima 3-0-val kezdtünk. Katar időt is kért, majd megszerezte első gólját. A 8. percben már 4-3-at mutatott az eredményjelző, de nem estünk kétségbe a felzárkózástól.

Nagy és Bóka találatát követően ismét háromra nőtt a különbség.

Rendben volt a védekezésünk, és a támadások is működtek, így hiába próbáltak közelebb kerülni a katariak, nem jártak sikerrel.

Lékai szép góljával a 17. percben 9-5-re alakult az állás. Magabiztosan játszottunk, a kezünkben tartottuk a mérkőzést.

A félidő hajrájában Nagy Lászlót állították ki két percre a játékvezetők, ám ezt sem tudta kihasználni ellenfelünk, Mikler szép védései mellett Ancsin és Bóka volt eredményes.

Remek első félidőt produkáltunk, elveszítettük viszont Baloghot, akinek a bokája sérült meg egy ütközésnél. A szegedi átlövő a szünet után már nem is lépett pályára.

A második játékrész elején mindkét kapuba távoli bombák találtak utat, a mieinknél Jamali lőtt pontosan.

A 35. percben már héttel vezettünk, 21-14. Három góllal válaszoltak a katariak, Bóka törte meg a csendet.

Bánhidit reklamálásért küldték le két percre, és vetélytársunk feljött mínusz háromra, 42. perc: 22-19. Ekkor úgy tűnt, izgalmassá válik a meccs, ám időkérésünket követően ismét a mi perceink következtek (24-19). Továbbra sem engedtük ki a kezünkből a játék irányítását.

Tíz perccel a vége előtt hat gól volt a két együttes közti különbség, 27-21.

Minden katari találatra tudtunk válaszolni, így nem is volt kérdés, ki nyerheti a meccset, 55. perc: 30-23.

Biztos, megérdemelt sikert aratott a magyar válogatott, amely szerdán folytatja szereplését a világbajnokságon. A negyedik fordulóban Egyiptom lesz az ellenfelünk a D csoportban.

– A védekezésünk egyre hatékonyabb, Nagy Laci beállásával stabilizálódtunk. Vannak magas embereink, Ligetvári is nagyon sokat segített, és Sipos is szépen dolgozott. Mindig tudtunk kicsit frissíteni, feszesen tudtuk tartani a védekezést, sikerült távol tartani a kapunktól a nagy lövőiket, és a kapusaink is szenzációsan védtek. Látom a fejlődést, hisz támadásban is szép dolgokat mutattunk be, megtaláltuk a helyzeteket, Lékai pedig szenzációsan levezette a játékot – nyilatkozott Csoknyai István a Magyar Kézilabda-szövetség internetes oldalának.