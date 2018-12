Megszenvedtek a győzelemért a veszprémi kosarasok

A vártnál nehezebben, de hozta a kötelező hazai győzelmet a Hoya Pannon Egyetem Veszprém gárdája a Budafok ellen a kosárlabda NB I/B-ben. A bakonyiak továbbra is veretlenül, tizenegy sikerrel vezetik a bajnokságot.

Hoya Veszprém–Budafoki KK 90-82 (18-26, 24-13, 20-24, 28-19)

Veszprém, 400 néző. Vezette: Radnóti, Maár, Pécsi. Hoya Pannon Egyetem Veszprém: Szabó 7/3, Madár 17/9, Pavlovic 25/9, Kovács 7, Völgyi 13. Csere: Körtélyesi 16/6, Kerkai 2, Balázs 3/3, Helmeczi. Edző: Mérész Csaba.

Budafok: Lados 24/9, Siklós 14/3, Puszta 11/9, Varga 17, Horváth 8. Csere: Fehér 6/3, Kiss, Nagy 2. Edző: Károly Máté.

Gyengén kezdett a listavezető Veszprém, elég pontatlanul célzott és a lepattanók szedésében is jóval elmaradt vetélytársához viszonyítva. A Budafok viszont remekül célzott közelről és távolról is, így 2-9-re, 5-11-re, sőt 7-17-re is vezetett. A negyed végén a vendégek megérdemelten léptek el nyolc ponttal. A második játékrészben a Veszprém cserékkel próbált frissíteni. Az addig a palánkok körüli légteret uraló Horváth Márton megkapta harmadik faultját is, le is cserélték, s ezt követően mintha felbátorodtak volna a hazaiak is (24-26). Ettől kezdve sokkal szorosabbá vált az ütközet, a Hoya először 35-33-nál vezetett, azonban 39-39-nál újra egyenlő volt állás. A félidő végéhez érve Balázs Bodó hármasával 42-39-cel vonultak pihenőre a csapatok.

A hárompontos különbség persze nem volt megnyugtató, sőt mi több, a vendégeknek mindenre akadt válasza (55-55). S bár próbálta rendezni a védekezését a Veszprém, nem tudta uralni a találkozót, a Budafok szívósan tapadt ellenfelére. Madár és Pavlovic próbált új lendületet adni a házigazdáknak, azonban a játékrész végén így 63-62-re mentek a vendégek.

A mindent eldöntő, rendkívül izgalmas és közönségszórakoztató negyedben továbbra sem tudott egyik fél sem jelentős előnyt kiharcolni (66-66). Megérezte a Budafok, hogy lehet keresnivalója a bajnokságban még veretlen bakonyiak ellen (69-72). Kovács kipontozódása mintha észhez térítette volna a Hoyát, ritmust váltott és attól fogva megváltozott a mérkőzés képe: nagyszerű és szigorú védekezéssel, kiváló lepattanózással és gyors támadásokkal 85-75-re meglógott és ezt a különbséget már nem is tudta ledolgozni az addig extrát nyújtó Budafok.

Mérész Csaba: – Nagyon megdolgoztunk ezért a sikerért, a Budafok igencsak megnehezítette dolgunkat, bár az is az igazsághoz tartozik, hogy ma tompán kosárlabdáztunk, nem úgy védekeztünk, ahogy tőlünk azt korábban megszokhatták. Persze a céljaink nem változtak, megyünk tovább.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS