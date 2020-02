Megvan a második hely – A Telekom Veszprém legyőzte a Montpelliert

Egy rendkívül küzdelmes mérkőzésen, Sterbik Árpád bravúrjainak köszönhetően sikerült két vállra fektetni a francia Montpellier HB gárdáját, így a Telekom Veszprém biztosan csoportja második helyén zár a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában.

Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) a hét mérkőzésének titulálta a Veszprém és a Montpellier csatáját a Bajnokok Ligája B jelű nyolcasában. A találkozó azért is kapott kiemelt figyelmet, mert az összecsapás a csoport második helyéről döntött. S a szakértő közönség már azt is találgatta, vajon, melyik csapattal találkozhat a nyolcad- és a negyeddöntőben a bakonyi együttes. A papírforma szerint a Xavier Sabate vezette lengyel Wisla Plock következhet a nyolc közé jutásért, majd a MOL-Pick Szegeddel már a kölni Final Four lesz a tét.

A mérkőzésre a már tavasszal megszokott BL-kerettel vágott neki David Davis: Pawel Paczkowski és Székely Márton csak a lelátóról figyelhette a derbit, ahogy a sérüléssel bajlódó Kentin Mahé és Kent Robin Tönnesen sem szerepelhetett.

Lauge átlövésével kezdődött meg a rangadó, amire Villeminot reagált két góllal is (1-2). Nem kellett egy perc sem, hogy visszavegye a vezetést a Telekom, Blagotinsek kapott jó bejátszást, aztán Gajicot indította Lauge. Kisebb hazai hibák után ismét egyenlő volt az állás, ám láthatóan nagyon zavarta ez a helyzet a vendéglátókat és két szépségdíjas találattal 6-4-re alakult az állás (10. perc).

Lauge kapta a meccs első két percét, azonban Soussi nyakon vágta Nenadicsot, így ő is lepihent két percre. Gajic csent el egy lasztit és az üres kapuig rohant, először nőtt háromra a különbség (13. perc: 8-5).

Sajnos Blagotinseket is kiszórták a játékvezetők, Descat hetese pedig utat talált a kapuba. Az 5+1-et védekező Montpellier többször is remekül állta útját a veszprémi támadóknak, elől pedig Duarte és Simonet bombáival ismét egyenlő lett az állás.

Sterbik váltotta Cuparát, de ő sem tudta hatástalanítani Richardson próbálkozását (18. p.: 10-11). Sego elkapta a fonalat, többször is remekül avatkozott játékba, és fokozatosan átvette az irányítást a francia együttes. Jahija ütötte arcon Simonet-et, amiért jogosan járt a két perc, pedig a lelátón sokan már attól féltek, piroslapot kap az egyiptomi. Sterbik bemutatta első védését, Gajic hetesből egalizált.

Nem sokáig örülhettünk, mert a veszprémi hátsó alakzat nem igazán tudta felvenni a francia támadók tempóját, s ezt Davis mester is érzékelte, Borozant és Moraest küldte két belső védőnek, és Terzic is lehetőséghez jutott. Gajic ihletett formában kézilabdázott (13-12), időt kért a Montpellier. Sterbik védése után Lékai adott álompasszt Nilssonnak, majd újabb Sterbik bravúr után Gajic mattolta Segot (25. p.: 15-12).

Descat hozta újra közel a franciákat a magyar bajnokhoz, ám Lauge bravúros bejátszása után Nilsson 16-14-re alakította a félidei eredményt.

A második felvonásban Davis edző pályán hagyta Terzicet, akinek így a hosszú oldalra kellett cserélnie. Azonban nem ez volt a legnagyobb gond, a 35. percben Omar Jahija megsérült, akit úgy kellett letámogatni a pályáról, a jobb bokája aláfordult. Ez mintha kissé megzavarta volna a társakat, és Descat két góljával 19-18-ra feljöttek a frankok.

Borozan átlövése nagyon kellett, ráadásul Richardsont kiállították, a következő percben azonban Gajic hetest rontott. Sterbik szépen olvasta a Montpellier lövéseit, azonban így sem sikerült három gólnál nagyobb előnyt kiharcolni (45. perc: 22-19).

A franciák sorozatban hagyták ki a lehetőségeiket, vagy Sterbik állta útját a labdáknak, de a Veszprém is zsinórban hibázott, így percekre lestoppoltak a csapatok 22-20-nál. Öt perce rohangáltak a csapatok a pályán, amikor Davis megunta és időt kért.

Borozan zárta le a gólcsendet (52. perc: 23-20), majd remekül védekezett. Feléledt a közönség is, hatalmas buzdításba kezdett valamennyi szektor.

Sterbikre elfogytak a jelzők, zseniális volt minden pillanatban, bár többször is feljöhettek volna egyre a vendégek.

Simonet gyötörte be a labdát az 59. percben, egyre olvadt az előny (24-23), nagyon kellett egy gól. Az utolsó másodperceket azonban sikerült kijátszani, így végül, ha nehezen is, de nyert a Telekom Veszprém.