Négy bajnoki aranyat nyertek az SVSE atlétái

Varga Gréta és Zsetnyai Ákos is duplázni tudott a hétvégén megrendezett ifjúsági és junior fedettpályás atlétikai országos bajnokságon a Sportolj Velünk SE képviseletében.

A BOK csarnok adott otthont az U18-as és U20-as korosztály fedettpályás küzdelmeinek. Az SVSE atlétái kimagaslóan szerepeltek, négy bajnoki cím mellé két második és két harmadik helyezést is begyűjtöttek, no és persze számtalan értékes helyezést is.

A junioroknál a legeredményesebb Zsetnyai Ákos volt, aki 1500 méteren 3:57.11 perccel, míg 3000 méteren 8:37.67 perccel utasított mindenkit maga mögé.

Molnár Attila 400 méteren új egyéni csúcsot futva, 47.77 másodperccel szerzett ezüst­érmet.

Felber Balázs szintén megdöntötte eddigi legjobbját 800 méteren, 1:56.77 perccel a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

A junior nőknél Magyar Veronika két számban tette próbára magát: 1500 méteren szezoncsúcsot ért el, 5:00.92 perccel az ötödik lett, 3000 méteren viszont 10:46.93 perccel az előkelő második helyen zárt.

Az ifiknél az élre kívánkozik Varga Gréta Barbara teljesítménye, aki 1500 és 3000 méteren is a dobogó legfelső fokára állhatott fel az ifiknél. Utóbbi számban, ahol egyébként az idősebb, U20-as korosztályban az európai ranglista negyedik helyezettje Tóthné Stupián Anikó tanítványa, ezúttal elmaradt országos csúcsától, ám a 9:33.21 perces idejével így is fölényesen nyert. Az 1500 méteres távon 4:30.30 percet ért el.

Mező Zsófia 400 méteren a tizedik helyen végzett (60.94), aztán 800 méteren az ötödik helyezés lett az övé (2:19.11). Utóbbi távon viszont Kirsch Natália dobogóra állhatott fel, 2:16.62 perces új egyéni csúccsal a harmadik lett.

A már említett 1500 méteren az SVSE Bartis Hajnalkának köszönhetően begyűjtött egy hetedik helyet is (5:10.40), míg Sigmond Sára a tizedik helyen fejezte be ezt a küzdelmet (5:20.14), nem úgy a 3000 métert, ahol 11:38.58 perccel a hatodik lett.

Az ifi fiúknál új egyéni csúccsal a tizedik helyezést érte el Kubasi János 400 méteren (53.39), míg 800 méteren a nyolcadik helyezést érdemelte ki, szintén saját rekorddal (2:01.53). Tóth Márton 1500 méteren futott remekül, új egyéni legjobb időt javítva (4:17.21) a hetedik lett, a 3000 méteres távon pedig ötödikként végzett, szintén megdöntve eddigi legjobb eredményét (9:09.16).