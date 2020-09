Nem sikerült az idegenbeli bravúr a BKSE-nek

Négygólos vereséget szenvedett a Balatonfüredi KSE Gyöngyösön a kézilabda NB I vasárnapi játéknapján.

Gyöngyös–BKSE 28-24 (14-10)

Gyöngyös. V.: Medve, Südi. Gyöngyös: Nagy B., Merkovszki (kapusok), Urbán, Halász 2, Jaros, Varsandán 8 (4), Ubornyák 4, Hegedűs, Gábori 3, Duris 3, Vilovski 1, Rosta, Gerdán, Herceg 2, Gráf, Markez 5. Edző: Konkoly Csaba.

Balatonfüredi KSE: Bősz, Andó (kapusok), Kemény 4 (1), Kőhegyi, Varga 1, Bóka 2, Szöllősi 4, Horváth L., Dénes, Rodriguez 2, Ág 1, Malinovic 7, Szűcs 1, Brandt, Draskovics 2, Határ. Edző: György László.

Kiállítások: 12, illetve 8 perc.

Hétméteresek: 4/4, illetve 4/1.

Két döntetlen után érkezett Gyöngyösre a Balatonfüredi KSE, amely a Tatabánya ellen hazai pályán, majd Budakalászon szerzett egy pontot.

Míg előbbire büszke lehetett a BKSE, utóbbira kevésbé, mert egy olyan meccs lett iksz, amelyet végig irányítottak a fürediek.

A gyöngyösiek egy-egy győzelemmel és vereséggel kezdték az idényt, otthon megverték az Orosházát, aztán egy góllal alulmaradtak Tatabányán.

A házigazda ragadta magához a kezdeményezést, és rövid idő alatt háromgólos előnyt dolgozott ki, 6. perc: 4-1.

Nem tudott kapaszkodni a Füred, 12 perc után 7-1-et mutatott az eredményjelző. Nem ment támadásban a vendégeknek, Nagy Benedek kiváló formában védett, ráadásul több hiba is becsúszott a Balaton-partiak játékába.

Bóka, Szöllősi és Malinovic tolt egyet-egyet csapata szekerén, de még így is jelentős volt a hazaiak előnye, 9-5.

A 22. percben Draskovics lőtt a gyöngyösi kapuba, s ezzel már csak három találat volt a BKSE lemaradása, 11-8. A félidő hajrájában látótávolságon belülre kerültek a vendégek (12-10), azonban a játékrész két hazai találattal zárult.

A szünet után tehát kezdhette újra a felzárkózást a Füred, és mínusz kettőig gyorsan eljutottak a vendégek (38. perc: 16-14).

Ennél közelebb azonban nem engedte riválisát a Gyöngyös, amely tíz perccel a vége előtt négy góllal vezetett, 20-16. A hazaiak a hajrát is ugyanolyan magabiztosan teljesítették, ahogyan az egész meccset, és be is gyűjtötték a két bajnoki pontot.

A balatonfüredi legközelebb vasárnap lépnek pályára, amikor a Komló csapatát fogadják.